La llave de la Copa América: cómo quedaron las semis y el camino de Argentina a la final

Con Argentina y Canadá del otro lado del cuadro, el Cafetero sabía que contaba con el cruce más dispar de los cuartos final e hizo méritos para confirmar los pronósticos. Además, le dio un claro mensaje al vencedor entre la Celeste y la Verdeamarela: no encontrarán un rival fácil en su camino hacia la final del Hard Rock Stadium. Y después fue el turno de uno de los clásicos más importantes de Sudamérica…

A diferencia de las Copas del Mundo, en la que dos equipos del mismo grupo no se cruzarían hasta la final, en el partido decisivo de la Copa América jugarán uno del Grupo A o B vs. uno del Grupo C o D. La Selección Argentina recién podría enfrentar a Uruguay o Colombia únicamente en el último partido del certamen, que se jugará en Miami el 14 de julio.