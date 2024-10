Cafayate recibe a la Coprovi y en noviembre llegan 30 Masters Wine

Por Cadena 365 TV, el presidente de Bodegas de Salta, Alejandro Martorell, anunció que el próximo 31 de octubre, Cafayate será sede de uno de los eventos vitivinícolas más destacados del país. Con la organización del Consejo de Profesionales Vitivinícolas del NOA, el objetivo de Co.Pro.Vi es difundir los vinos, el terroir de los Valles y su cultura vitivinícola, a través de degustaciones en bodegas.

Es importante mencionar que en los Valles Calchaquíes se encuentran los viñedos más altos del mundo. Ubicado en el norte argentino, el Valle Calchaquí atraviesa las provincias de Catamarca, Tucumán y Salta. Su región vitivinícola más destacada es Salta, donde se destacan subregiones como Cafayate, Molinos, Payogasta, Angastaco, Cachi y Seclantás.

Martorell contó que COPROVI es el Consejo de Profesionales Vitivinícolas del NOA, y más allá del tecnicismo, se trata de un grupo de colegas y amigos que “tiran todos para el mismo lado”. Para ello, se reúnen para intercambiar opiniones, lograr una más amplia visión de lo que pasa en el Valle Calchaquí y realzar los vinos del norte argentino. “Es muy interesante porque a todos los que participamos nos interesa estar bien calificados dentro de la Coprovi, todo esto ha hecho que la calidad de los vinos de Salta se vea mejorada por toda esta actividad de la Coprvi que además tiene otro componente que es un componente colaborativo, que hace que en el Valle haya un trabajo muy interesante entre las bodegas”, expresó el presidente de Bodegas de Salta.

Más adelante detalló las actividades que estarán iniciarán el 31 de octubre y se extenderán hasta el 2 de noviembre: “Esto va a ser el día 31, una feria de pequeños productores donde se va a poder probar los vinos de los pequeños productores, luego el día primero de noviembre hay una clínica de vino donde se van a probar también varios vinos, siempre son los vinos del año, vinos que no están fraccionados todavía, que no están terminados para la venta y se va a hablar de sustentabilidad y de todos los temas que nos interesan mucho en el Valle. En tanto, el 2 de noviembre es la degustación final del Coprovi donde se seleccionan los 12 mejores vinos con la particularidad de que todos los que asistan van a probar los vinos que son los mejores según los profesionales que los seleccionaron pero que no se sabe de quién son. Es una cata a ciegas pero no se sabe nunca de quién son, entonces lo que van a probar son los mejores vinos que dio el Valle”

Explicó que al tratarse de una cata a ciegas, lo que se busca no es sólo mostrar la evolución de una bodega en particular sino de todo el Valle: “Tiene este concepto de compartir y además quien tuvo además alguna vez un vino que fue seleccionado y sabe que su vino fue seleccionado, obviamente que el año que viene se va a preocupar por tener otra calidad superior para poder seguir estando en ese podio, digamos. Evidentemente la Coprovi lo que está haciendo es ir levantando permanentemente el nivel de los vinos”.

Por otra parte se refirió a la posibilidad de que Salta participe en otra de las ferias más importantes del mundo el 15 de noviembre: 30 Master Wine y brindó detalles al respecto: “es gente muy capacitada que tiene una cantidad de cursos, no cualquiera tiene ese título, así que vienen 30 a probar los vinos del valle. Es un evento que se va a hacer, hay algunas pruebas en algunas bodegas, después el evento central en el Centro de Convenciones recientemente inaugurado en Cafayate. Tenemos el apoyo del Ministerio de Turismo para hacer esto, un apoyo importante y es un evento trascendente para el Valle, ya sucedió algún año con menos cantidad de Master que vinieron pero cada uno de ellos vuelve a su país a difundir lo que probó acá en el Valle”.

Los especialistas llegarán de distintas partes del mundo como Francia, España, Inglaterra, entre otros países, ocasión en la que se degustarán todos los vinos: “Todos los productores presentan sus vinos ahí, cada uno está en su stand y los Master van recorriendo, catando todos los vinos con sus anotaciones, en fin es importante. Todos ellos después están en algún medio en sus países, esto da mucha visibilidad”, explicó Martorell.

Fuente: Cadena 365 TV