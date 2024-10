Juan Chachagua: «Desde que presenté mi renuncia no tuve comunicación con la intendente»

Decisión indeclinable

Así lo aseguró el ex funcionario del Gabinete de la municipalidad de Cafayate, en una reciente entrevista en el programa En Modo Mañana y agregó que su decisión tiene que ver a la falta de maquinarias y de elementos para realizar su trabajo de manera eficiente.

El ex funcionario municipal, Juan Chachagua, presentó su renuncia este jueves 17 de octubre a su cargo debido a las dificultades que enfrentó en su trabajo en el área de Obras Públicas, particularmente en la falta de maquinaria y herramientas necesarias para realizar trabajos de bacheo y saneamiento de calles.

Durante la entrevista, Chachagua aseguró que desde el momento en que presentó su renuncia, la intendente Rita Guevara no se comunicó en ningún momento para conocer las razones de esta renuncia: «Seguramente esta muy ocupada con otras cosas por eso no me llamó o charlamos del tema».

Aseguró que, a pesar de su compromiso con el trabajo, se sentía frustrado por el mal estado del parque y la imposibilidad de realizar mejoras significativas en la infraestructura.

Chachagua, que continúa desempeñandose en Obras Públicas, hasta el 1 de noviembre, aseguró que su renuncia esta decidida y que «no sería serio ni ético no cumplir con esa renuncia.»

Además, mencionó que su emprendimiento personal, que requiere su atención, también influyó en su decisión. Chachagua, que ha estado involucrado en tareas sociales con niños y adolescentes en su comunidad, expresó su deseo de seguir ayudando a Cafayate, aunque ahora se enfocará en sus proyectos personales.

Entevista a Juan Chachagua