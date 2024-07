No serán subastados los fernets que sobraron de la Serenata en Cafayate

''Superávit de fernets''

Lo aseguró por Profesional el concejal Rodrigo Chocobar. Las más de 400 cajas de la bebida serán revendidas en el festival del año que viene, ya que no tienen vencimiento.

Los resultados de los festejos por los 50 años de la Serenata a Cafayate dejaron mucho de qué hablar. Tal es así que los balances informados por la Municipalidad generaron gran indignación no sólo en los concejales del municipio, sino también en los ciudadanos locales que piden a las autoridades una explicación de las irregularidades cometidas en la organización del evento.

Los registros informados por la comuna con respecto al ‘’superávit’’ en fernet y papas fritas también causaron sorpresa y mal estar en los ediles. En diálogo por Profesional, el concejal Rodrigo Chocobar descartó la posibilidad de que los fernets que sobraron del festival sean subastados, debido a la intención manifiesta de la intendente Rita Guevara de que esto suceda.

”No se subastarán los fernets porque estas bebidas no tienen vencimiento y pueden ser utilizadas en la próxima Serenata. El Concejo Deliberante no dará el ok a esta propuesta’’ expresó Chocobar.

Por lo tanto, las más de 470 cajas de la bebida que sobraron serán revendidas en la siguiente edición del festival, que es tradición para los salteños.

El edil cafayateño explicó que esta decisión se toma para no generar más perdidas al municipio, debido a que si se subastan, los fernets serán vendidos a precio mercado, y no al que se había estipulado para vender dentro del predio durante el evento.

‘’El error de cálculo y la compra de más no se debería haber escondido, y se debería haber planteado en un principio’’ criticó Chocobar.