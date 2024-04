La representante de Animaná es la nueva Embajadora Provincial de la Empanada Salteña

Empanadera vallista

Con la participación de 35 municipios se realizó hoy la gran final del Concurso de la Empanada Salteña, resultando ganadora Ester del Valle López.

La representante de Animaná, Ester del Valle López, resultó ganadora del III Concurso de la Empanada Salteña; del que participaron 35 representantes de municipios salteños obtuvieron el 2do y 3er puesto Julia Elena Álvarez de Apolinario Saravia y Mario Emanuel Barrios de Gral. Mosconi, respectivamente. Cabe destacar que la campeona provincial acompañará, en calidad de embajadora, al Ministerio en las acciones de promoción turística que se realicen en todo el país.

El concurso se realiza cada 4 de abril, Día Provincial de la Empanada en conmemoración de que en 1820 el Gral. Martín Miguel de Güemes ordenó que las tropas que llegaban de Tucumán fueran recibidas con ese, hoy, ícono de la gastronomía salteña.

En el acto de premiación el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña manifestó la importancia de valorizar esta delicia gastronómica que representa a la provincia y destacó la gran participación en este concurso; además, el funcionario se refirió a la empanada y sostuvo: “tiene que ver con esas madres, con esas mujeres, con esas emprendedoras natas y hombres también, que la empanada tiene que ver con su vida, tiene que ver con brindar posibilidades a sus hijos”; por otra parte señaló que la empanada tiene que ver con nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vivir, nuestro ser salteño, no hay visitante que no llegue a Salta y no pregunte dónde puede comer empanadas, porque son las más ricas.”



El jurado compuesto por Chef Abelardo Lalo Angelina de Escuela de Gastronomía Salamanca; Chef Gabriel Rodríguez de Bodegas Piatelli; Chef Sergio Rementería del Hotel Sheraton, Chef Karina Salguero de UTHGRA, Adriana Silvina Ballón Martínez del Fortín Martina Silva de Gurruchaga; y José Raúl Gauna Peña del restaurante La Panadería el Chuña gastronómico evaluó la presentación, el aroma, la calidad del recado, de la masa y del repulgue entre otros ítems; y consideró que la empanada de Ester del Valle López cumplió acabadamente con los rigurosos requisitos. Los ganadores recibieron el primer puesto una cocina industrial, el segundo premio un horno industrial y el tercero, un microondas. Estuvieron presentes: intendentes, directores de Turismo municipales, diputadas provinciales, presidentes de Cámaras y Asociaciones de Turismo. Participantes En esta tercera edición participaron representantes de las diferentes regiones turísticas de la provincia: Ciudad de Salta y destinos cercanos · Ciudad de Salta: Ester Gutiérrez · San Lorenzo: Adelaida Celia Tolaba · Vaqueros: Claudia Beatriz Justiniano Valles Calchaquíes · Seclantás Yolanda Miriam Chauqui · Molinos Marcela del Valle Refijes · Angastaco: Miriam Adriana Cabezas · Animaná: Ester del Valle López · San Carlos: Rocío Leonela Corregidor · Cachi: Isaías Arnaldo López · Cafayate: Marina Renfiges Valle Histórico y Gaucho · Rosario de la Frontera: Sandra Mabel Galván · Apolinario Saravia: Julia Elena Álvarez · Gral. Güemes: Damián Gustavo Anaquín · El Bordo: Sofía del Valle Palma · El Galpón: Andrea Eliana Dominga Figueroa · La Candelaria: Verónica Yanet Dozo Arias · El Jardín: Marilin Raquel Moyano · El Tala: Jesica Luisa Ramos · Las Lajitas: Carmen del Valle Rodríguez Valle de Lerma · El Carril Nora del Carmen Álvarez · La Merced: Nilda del Carmen Herrera · La Viña: Ema Raquel Quiroga · Chicoana Marta Elena Cárdenas · Rosario de Lerma: Néstor Ignacio Ojeda · Guachipas: Mirta Soledad de los Ángeles Moya · Campo Quijano: Norma Beatriz González Selva de montaña · Tartagal; Francisca Toribia Sayago · Rivadavia Banda Sur: Amanda Albina Espíndola · San Ramón de la Nueva Orán: María Regina Palacios · Prof. Salvador Mazza: Fabiana de los Ángeles Robledo · Aguaray: Aldana Ayelén Aylan · Gral. Ballivián: Marisa Marilú Nieva · Embarcación: María José Isabel Patricio · Gral. Mosconi: Mario Emanuel Barrios Puna de los Andes · San Antonio de los Cobres: Reyna Vanesa Acoria