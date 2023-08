El Concejo Deliberante instó al ejecutivo municipal a que presente un plan de trabajo

Transición

El proyecto de resolución presentado por la Concejal Rita Guevara, pide que la administración del intendente saliente Fernando Almeda asista al recinto legislativo con documentación respaldaroria de como trabajarán hasta el 10 de diciembre.

El Concejo Deliberante aprobó de forma unánime un proyecto de resolución presentado por la concejal Rita Guevara, que insta al intendente Fernando Almeda a presentarse en el recinto legislativo para dar a conocer algún plan de trabajo desde ahora a diciembre.

Según dijo Guevara, el proyecto surge del reclamo de vecinos a distintos pedidos de soluciones a problematicas puntuales y que hasta el momento no han tenido respuestas.

«Estamos viendo no se están dado respuestas a distintos reclamos y a pedidos que hicimos desde el mismo concejo. Queremos saber como se va a trabajar hasta el 10 de agosto, porque cuando nos toque asumir no queremes que no quede nada», aseguró Guevara.

Por otro lado, también se presentaron dos pedidos a la Secretaría de Obras Públicas para conocer el estado de las obras del Complejo Polideportivo General Güemes y para invitar a los titulares de esa cartera para que expongan cuales son los límites del ejido municipal de Cafayate a fin de comenzar las gestiones para su ampliación.

Sesión ordinaria N° 28 del Concejo Deliberante