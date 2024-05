La sesión ordinaria n°13 del Concejo Deliberante fue interrumpida por un mensaje de texto

Conflicto de tierras

El presidente pidió un cuarto intermedio para informar al concejal Rodrigo Chocobar por una pedido de un abogado para que hicieran constar los dichos del edil sobre la familia Lavaque.

La sesión ordinaria N° 13 del Concejo Deliberante fue interrumpida por el presidente tras recibir un mensaje de Whatsapp en el que se le solicitaba al cuerpo que se hiciera constar en acta los dichos del concejal Rodrigo Chocobar sobre la familia Lavaque y su relación con proyectos inmobiliarios.

Durante el tratmiento del segundo punto de la orden del día presentado por el concejal Mauricio Aguirre, en el que se propuso un proyecto de resolución para convocar a sesión ordinaria a la encargada de área de obras privadas y uso de suelo, Chocobar pidió la palabra para referirse a los distintos loteos, y desarrollos inmobiliarios y puntualizó sobre el caso de Pueblo Nuevo.

Chocobar dijo: «Hay que pedirle ejecutivo municipal que no apruebe este tipo de loteos porque no están las condiciones dadas y resulta en un perjuicio para los Cafayateños.», y agregó: » No se puede reconocer a alguien que sigue estafando a la gente (…) Hace un par de años se le puso el nombre de esta persona al parque de la Familia.», en alusión al extinto empresario Rodolfo Lavaque.

El concejal hizo referencia a casos ocurridos en 1996: «Históricamente, yo conozco del año ´96 cuando se le sacó a la gente de La Ensenada, del Recreo, pero ahora generación estafa de otra manera. Antes, te sacaban y te daban una casa, pero hoy vemos que las mañas no han perdido.» Finalmente concluyó: «Yo creo que hay que rever también las cuestiones históricas que hacen a estas personas, que sin embargo, siguen estafando al pueblo.»

El mensaje

Cerca del final de la sesión del concejo, tras votarse el 11° punto de la orden del día, el presidente, Gabriel Meisner, solicitó un cuarto intermedio. Según la información que dieron los concejales, el mesaje sería del abogado, Hector Leccese, allegado a la familia Lavaque, aunque no se especificó el contenido, en ese momento.

Tras la finalización de los temas entrados, el concejal Chocobar solicitó la palabra para referirse al mensaje, el que habría sido tomado como amenaza: «Si esta persona tiene este modus operandi de amenazar o mandar mensajes, yo le pido que venga a hablar acá en el concejo a ver quien está más limpio.»

Al consultar con el abogado, Hector Leccese, en una entrevista en el programa En Modo Mañana, el letrado aseguró: «No se porque Meisner le mostró a Chocobar el mensaje que le mandé. No pedí en ningún momento que el concejal se retracte de lo que había dicho, sino que conste en acta los dichos sobre la familia Lavaque acerca de las supuestas estafas y de tratarlos de sinvergüenza. No tenía razón de ser que muestre el mensaje, ya que era particular a él (Meisner).»

Leccese adelantó que tras los dichos vertidos por el concejal Chocobar en la sesión de este jueves que iniciará acciones legales de parte de la empresa desarrollista y propia.