Una afiliada a UTHGRA denuncia que el sindicato nunca cumplió con un viaje que se sorteó en la cena anual

Promesas incumplidas

Se trata de una trabajadora de un hotel de Cafayate, Iris Condorí, que había ganado un viaje todo pago a Córdoba en un sorteo para los afiliados.

Según el relato de Condorí, en 2023 durante la cena de fin de año organizada por el gremio, se sortearon premios en efectivo y dos viajes a Córdoba para dos personas, durante cinco días, con todo pago que debía realizarse en septiembre.

«Me tomaron los datos y me dijeron que me iban a llamar pero cuando llegó septiembre nunca me llamaron, así que me fui a la oficina de UTHGRA de Cafayate y la secretario me dijo que no había novedades.», aseguró Condorí y agregó: «Pasó el tiempo diciembre volví a preguntar y me dijeron que no había novedades, por lo que me comunque con Daniel, del sindicato que me dijo que no tenía idea del tema y me pasó otro número de teléfono de un tal Mansilla (Alejandro) que nunca me antendió.»

Consultada por este medio, Condorí aseguró que la ganadora del otro viaje tampoco había podido realizar el premio y que se trataba de una chica que trabaja en otro hotel de Cafayate y no hay ninguna respuesta del sindicato.

UTHGRA descuenta el 2,5% por ciento mensual a todos los afiliados al sindicato, lo que en el caso de Condorí, serían unos 16 mil pesos de los que la trabajadora asegura que no recibe ningún tipo de beneficio: «En año anterior no habíamos podido participar del sorteo porque no estabamos afiliados, así que decidimos afiliarnos. Ibamos con todos mis compañeros del hotel, sabíamos que había un show sorpresa y era el primer año que nos afiliamos para poder participar de los premios.»

La cena de los trabajadores gastronómicos se realizaó el 11 de agosto del 2023 y contó con la presencia del cantante David Leiva, se hicieron sorteos con premios en efectivo que se pagaron en el lugar y dos viajes a Córdoba para dos personas cada uno por cinco días y con todo pago que nunca llegaron a realizarse.

