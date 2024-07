En Cafayate ya se vacunaron a 247 personas contra el dengue

Prevención

Así lo confirmó la doctora, Roxana García Larsen en una entrevista en el programa En Modo Mañana, y agregó que el Hospital Nuestra Señora de Rosario recibió un total de 300 dósis.

La campaña de vacunación contra el dengue en Cafayate ya lleva 247 aplicaciones a personas pertenecientes a los sectores de Educación, Fuerzas de Seguridad y Salud Pública.

En diálogo con Radio Cafayate 95.1, la doctora Roxana García Larse, aseguró que se esta llevando adelante un trabajo intenso por parte de la gente de APS y del personal del Hospital Nuestra Señora del Rosario: «Desde el 26 de junio a hoy, ya colocamos 247 vacunas y hay que recordar que esta vacunación no es obligatoria por lo que el número final va a depender de la voluntad de las personas para recibir esta prevención.»

La profesional también aclaro que en esta primera instancia, las vacunas no están disponibles para el público en general, ya que no se dió prioridad al trajadores de la educación pública, la policía y personal de salud. Hasta el momento no hay información de una nueva partida de parte del gobierno provincial para el Hospital Nuestra Señora del Rosario.

En relacióna las personas que ya contrajeron dengue y quieran recibir una de las dos dósis, Larsen aclaró que deberán esperar 6 meses del último día en que tuvieron los síntomas para poder hacerlo. En cuanto al tiempo interdósis, se deben esperar 3 meses y agregó: «Cuanto más sana es la persona mejor es el efecto de la vacuna.»

Con respecto a las campañas de descacharrado y otro tipos de acciones tendientes a prevenir la proliferación del mosquito, Larsen aseguró que es un tema que se ha hablado con la municipalidad de Cafayate, y se habría llegado a un acuerdo para genera nuevamente las acciones que se vieron disminuídas con la llegada del invierno y llamó, también, al cuidado personal e individual para revisar los espacios y artefactos que puedan generar a focos de incubación del Aedes Aegyptis.

Entrevista a Roxana García Larsen