Balance de Serenata: contabilizaron 21 millones de pesos en fernet como superávit

Descontento de concejales

El dato se desprende del informe preliminar presentado en la conferencia de prensa que se realizó este martes en la que el ejecutivo municipal asegura que son parte de los 67 millones de saldo positivo.

El ejecutivo municipal contabilizó más de 21 millones de pesos en botellas de fernet que no pudieron ser vendidas en la Serenata a Cafayate como saldo positivo en el balance de la Serenata a Cafayate 2024 para justificar un supuesto superávit de 67 millones de pesos.

Este martes se realizó la conferencia de prensa que se preveía para el 25 de abril, para presentar el balance económico que surgió de la realización de la 50° edición del festival. Tras los 60 días, estipulados por la carta orgánica, más un pedido de prórroga, se dieron a conocer los datos en un informe de 26 páginas.

Página 26 del Balance de Serenata 2024



Consultado por Radio Cafayate 95.1, el concejal Mauricio Aguirre, mostró su descontento sobre la presentación de los datos: «Nos parece raro que despues de 60 días, más otros 15 días más, solo nos presentaron un informe de 26 páginas sin facturas sin la documentación que nos dicen que esos datos son ciertos.», además agregó: «Vemos que ponen como saldo a favor más de 21 millones de pesos en botellas de fernet. Eso no es superávit, es un gasto.»

Aguirre aseguró que no considera que esta cantidad de bebida represente un saldo positivo ya que no se puede disponer de manera efectiva para realizar las obras que se requieren: «No sabemos como se va a manejar el tema de las botellas de fernet. Es plata que se gastó y que no podemos usara para las calles, las luminarias. Ahora tenemos que salir a vender el fernet o quedará para la serenata que viene.»

En el mismo sentido, el presidente del Concejo Deliberante de Cafayate, Gabriel Meisner aseguró que el balance no refleja lo que realmente se tiene de ganancia: «Es gracioso que pongan en un ítem de un documento oficial pongan «bienes de consumo (fernet). No podemos tomar con seriedad esta rendición de cuenta.», y agregó: «Es una falta de respeto y es una falta total de idoneidad para ejercer un cargo público.»

El balance fue realizado por el contador, David Flores, quien fue contratado de forma externa a la planta de la municipalidad ya que no existe un profesional dentro del gabinete que pueda realizar este informe por lo que se genera un gasto más.

No está claro si los servicios del contador están dentro del balance de Serenata ni se especifica cuanto es lo que costó su contratación.

Otro gasto que no se ve reflejado, ni se especifica, tiene que ver con el gasto del viaje de las dos funcionarias, entre ellas la secretaria de gobierno, Victoria Castellanos, a Buenos Aires, para destrabar en conflicto con SADAIC Y AADI-CAPIF que se generó sobre los importes a pagar. Según expresaron desde el ejecutivo municipal en un principio se pretendía cobrar 78 millones de pesos y tras las negociaciones habrían acordado 37 millones.

Lo que no se especifica cuanto se gastó en pasajes, estadía y demás erogaciones de estas dos funcionarias ya que no figuran en el balance. Tampoco se informó si el dinero necesario para costear el viaje sale del municipio y no de la comisión de Serenata.