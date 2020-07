Con excepción de Cafayate, gran parte del Valle Calchaquí cerró el turismo interno

Marcha atrás

Desde este sábado a las 22 no dejarán entrar a turistas aunque tengan reservas.

San Carlos, Animaná, Angastaco, Cachi, Payogasta, Seclantás y Molinos suspendieron la posibilidad de reactivar el turismo interno en esas localidades calchaquíes, so pretexto de «cuidar a la población», en referencia a los contagios por coronavirus que por fortuna no existen en esa región. Los comités operativos de emergencia de esas comunas tomaron esta decisión en forma unilateral y a contramano de la habilitación para el turismo interno que dispuso el Gobierno de la Provincia.

Versiones aseguran que los turistas que arribaron antes de este sábado podrán permanecer en los destinos turísticos, pero el parte conjunto de las intendencias dice claramente que se «suspende» la permanencia de los turistas y que los invitan a emprender el regreso a sus lugares de origen. Además, disponen que no se aceptarán reservas aunque se hayan realizado con anterioridad a esta decisión anárquica de los intendentes del Alto Valle que, con una flagrante unilateralidad, se rebelan así contra las decisiones tomadas por la Nación y la Provincia pretendiendo establecer un nuevo orden, cuando en realidad están protagonizando un verdadero papelón.

Esta actitud de cerrojo claramente atrasa la puesta en marcha de la nueva normalidad con la que se tendrá que convivir por un largo tiempo más a expensas del coronavirus.

Molinos puso en marcha su plan cerrojo ayer, y aunque se dijo que el resto de las localidades implementaría la medida desde hoy sábado a las 22, rompiendo todos los códigos, se supo que la Policía no dejó entrar a Cachi a varias combis de agencias de turismo con clientes que habían contratado excursiones para ayer, cumpliendo con todos los protocolos requeridos.

En el Ministerio de Turismo provincial tomaron con sorpresa los anuncios de estos municipios: «En principio nos sorprendió porque no avisaron y porque lo hicieron en el medio del fin de semana largo, sin dar tiempo para nada», dijeron fuentes cercanas a esta cartera. Y agregaron: «Con esto perjudican a turistas y a privados que tenían las reservas».

Según el comunicado, la decisión en el Alto Valle Calchaquí se tomó en conjunto y se aplicará desde las 22 de hoy y hasta el próximo viernes 17. Con la medida, dijeron los jefes comunales, buscan también limitar la circulación y el movimiento de los pobladores.

Sobre el tema, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, señaló: «No compartimos la decisión de los intendentes porque es intempestiva y la tomaron sin consultar». Las medidas que adopta el Gobierno «no se toman en el marco de una estrategia que se lleva a cabo solamente en el sistema provincial, sino que la estrategia sanitaria es de orden nacional y debe llevarse adelante», afirmó Villada y expuso que «es como si el gobernador decidiera algo diferente a lo que plantea el Presidente. Al contrario, tenemos un gobernador que permanentemente está atento a los lineamientos que marca el Presidente y, como consecuencia de ello, seguimos un plan integral que tiene coherencia para llevarse adelante».

El ministro señaló que, «en lo que se refiere al turismo interno, las decisiones las íbamos a tomar conforme a lo que cada intendente opinaba, pero lo que no se puede es, en una actividad que necesita ser planificada, programada, que requiere de preparación, que un día digan que sí y dos días después digan que no. No hay fundamentos desde el punto de vista sanitario como para ir atrás en una medida de estas características», aseveró Villada.

La situación económica que viven los municipios de Salta por la pandemia impide que puedan vivir de la «industria sin chimeneas» las miles de familias de los Valles Calchaquíes, por ejemplo, que siempre tuvieron como fuente de ingresos al turismo interno y extranjero. Los artesanos, los artistas, los que ofrecen excursiones, los trabajadores de restaurantes, hoteles y peñas deberán seguir esperando con las manos vacías a que esta pandemia pueda ser controlada en el país y el mundo, desde donde siempre llegaron fieles los turistas a darles trabajo. La apertura del turismo interno es una oportunidad para empezar a mitigar la crisis. Qué lástima que los intendentes no puedan verlo así.

Por su parte el COE de Cafayate emitió un comunicado en el que informó que no cerrará el turismo interno aunque este sábado se conocieron denuncias de turistas en contra del Doctor Carlos Vargas por malos tratos y por prohibir el ingreso de turistas a nuestra ciudad.

Enojo y confusión

Los directivos de la Cámara de Turismo de Cachi y el Ato Valle Calchaquí, en representación de los socios y del interés de centenares de habitantes cuyas vidas, de diversas maneras, dependen del turismo, dijeron: “Queremos puntualizar la profunda preocupación generada por las medidas adoptadas por ese Comité. Preocupación que surge de diversas circunstancias que indudablemente están generando y van a generar consecuencias que van más allá del propósito declarado. La manera en que se tomó la decisión la noche del 9 de julio dio la impresión de que el Comité estaba trabajando “de apuro” ante una situación de grave peligro. Si la medida entraba en vigencia en la noche del 11 julio, se podría haber aguardado a la mañana del viernes y haber consensuado, con todas las partes, la manera de hacerlo provocando el menor daño posible a los afectados, que también somos habitantes de este valle, y en él vivimos y trabajamos”.

También en El Galpón

Desde el 13 de julio hasta el día 31 se establecieron algunas restricciones que alcanzan a la pesca deportiva en el dique El Tunal y ríos aledaños.

No podrán realizar esta actividad personas que no tengan residencia en el municipio.