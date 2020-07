Coronavirus en Argentina: fuerte salto en la cantidad diaria de casos, con 3.604 contagios en las últimas 24 ho

Los números de la pandemia

Además de tratarse de una cifra récord de casos en un día, es la primera vez que Argentina supera la barrera de los 3.000 contagios en solo una jornada. La anterior marca era la del martes último, con 2.979 infectados. Es decir, de un día a otro el número creció un 21%.

A 110 días de haber comenzado la cuarentena obligatoria en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas se registraron 3.604 contagios y 51 nuevas muertes por coronavirus. Se trata de un fuerte salto en la cantidad diaria de infectados.

Desde el comienzo de la pandemia, Argentina ya tiene 87.030 positivos -superando a China, donde se originó la pandemia- y 1.694 fallecidos.

Como viene sucediendo en los últimos días, la mayoría de los contagios pertenecieron a la provincia de Buenos Aires, que reportó el número inédito hasta ahora de 2.222 positivos. Así, el territorio bonaerense duplicó a la Ciudad, donde se confirmaron 1.116 infectados.

Los demás positivos se repartieron entre Chaco (59), Jujuy (38), Neuquén (23), Mendoza (22), Catamarca (21), Córdoba (21), La Rioja (14), Santa Fe (14), Chubut (13), Río Negro (11), Entre Ríos (11), Santiago del Estero (8), Salta (6), Corrientes (4) y Tucumán (1).

”Solo no registraron casos recientes Formosa, La Pampa, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego, provincia que reclasificó un contagio a Capital Federal.

De los pacientes que continúan transitando la enfermedad, 671 se encuentran en terapia intensiva. En ese sentido, el dato positivo es la leve baja en la ocupación de camas: en el AMBA, el nivel se encuentra en 59,7% -ayer era de 60,3%-, mientras que en el resto del país está en 51,4% -contra 52% del día anterior-.

En el reporte matutino, la cartera sanitaria había informado sobre 11 nuevas muertes: cinco hombres (cuatro residentes en la provincia de Buenos Aires; uno en la Ciudad de Buenos Aires); y seis mujeres (cinco residentes de Provincia y una de CABA).

Luego se sumaron otras 40 víctimas fatales: 23 hombres (14 de Provincia y 9 de Ciudad) y 17 mujeres (12 del territorio bonaerense y cinco de Capital Federal), con edades de entre 25 y 97 años.

De acuerdo a la información oficial, durante el martes fueron realizadas 9.805 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 423.782 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 9.339,2 muestras por millón de habitantes.

La Ciudad y la Provincia concentran el 91,8% de los más de 87 mil contagios de todo el país: 45.523 pertenecen al territorio bonaerense y 34.422, a Capital Federal. ​

Del total de los positivos hasta la fecha, 1.074 (1,2%) son importados, 29.747 (34,2%) se debieron a contactos estrechos de casos confirmados, 41.495 (47,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.​

Este miércoles, en la clásica conferencia de prensa que realiza la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dejó una frase que sonó con fuerza: «Cualquier resfrío que tengamos en este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario».

Su intención con esa afirmación fue para insistir en la necesidad de que la gente no subestime síntomas y consulte al sistema de salud.

«Cuando se busca a los contactos estrechos, una situación frecuente es que personas con síntomas leves no hubieran consultado si no iban a sus casas. No jerarquizan a un resfrío como coronavirus», precisó Vizzotti.

De allí la frase, que repitió en dos oportunidades: «Cualquier resfrío que tengamos en este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Es un concepto enorme que tenemos que tener para no subestimar la situación y consultar al sistema de salud y poder definir si es positivo el análisis, y aislar a esa persona».