Los docentes deberán recuperar de manera presencial los días de paro para evitar descuentos

En conferencia de prensa, los ministros de Gobierno y Educación, Ricardo Villada y Matías Cánepa, respectivamente, junto a la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Saravia, anunciaron que se implementará un plan de recuperación de los días no trabajados, cuya devolución se realizará de manera presencial. Podrán adherirse a este plan aquellos docentes y personal no docente que retome a sus puestos de trabajo hasta el viernes 9 de junio, en caso contrario se aplicarán las normativas vigentes.

Cabe aclarar que aquellos alumnos que no puedan asistir esos días, no se les computará falta injustificada.

Por otro lado, se indicó en dicha conferencia que el Gobierno realizará otro esfuerzo presupuestario y se equiparará el salario de los docentes que recién se inician con la canasta básica de $203.361 publicada por el INDEC y solo para quienes se encuentran por debajo de la misma.

En palabras de Cánepa: “Si bien la mayoría de los docentes están en clases, tenemos que bregar porque todos los niños y adolescentes reciban la educación que se merece. Y es por eso que necesario que los docentes que no están prestando el servicio educativo vuelvan a las aulas”.

Y continuó: “Salta viene haciendo un gran esfuerzo teniendo de los mejores sueldos del país y siendo una de las provincias que mayor porcentaje de su presupuesto destina a la educación. Esta posibilidad de incremento al salario de los docentes que recién se inicia tiene que ver con un acuerdo en la paritaria nacional docente, que es el indicador que tienen las provincias, donde se ha incrementado el salario mínimo, del cual Salta siempre estuvo arriba y con este incremento en el mínimo seguiremos así”.

Por su parte, el ministro Villada aseguró que “habiendo escuchado a empresarios, sociedad en su conjunto, la iglesia, entre otros, sabemos que tenemos que dar muestras claras de voluntad para que nuestros chicos vuelvan a las a las aulas”.

“Queremos decirles a los docentes, preocupados por los descuentos por no haber prestado servicio de que no vamos a tomar medidas que afecten sus haberes”, explicó Villada y manifestó que “no vamos a realizar descuentos a quienes no fueron a trabajar. Pero vamos a exigir que se recuperen los contenidos”.

Además informó que “vamos a hacer un esfuerzo económico adicional para que los haberes alcancen a la canasta básica que ronda los 203 mil pesos».