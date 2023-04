Desde el 3 de abril los turnos del hospital de Cafayate será vía una llamada telefónica

– La persona se va a comunicar mediante una llamada. Van a ser cinco horas en donde los teléfonos van a estar abiertos para que se puedan comunicar. Nosotros ya lo venimos trabajando a esto, porque venimos trabajando, justamente, para, para mejorar. Buscando que sea lo más cómodo para la persona y que puedan desde su casa solicitar el turno.

Nosotros calculamos que no tiene que durar más tres a cinco minutos, porque los datos de las personas ya están cargadas en el sistema, lo único que necesitan es solicitar con su número de documento, el turno y ahí van a obtener la respuesta, si hay turnos disponibles, si no hay turnos disponibles, y si no, cuando tiene que volver a llamar. La misma modalidad va a ser para los turnos para los especialistas que también ya se dieron a conocer las agendas, entonces con setenta y dos horas de anticipación pueden solicitar sus turnos para especialistas.