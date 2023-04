Fernando Almeda: «Hemos pavimentado más de 100 calles durante mi gestión»

Elecciones 2023

Así lo aseguró el intendente y actual candidato a renovar el cargo por tercera vez y conseguir un cuarto mandato en el programa En Modo Mañana.

El intendente de Cafayate, Fernando Almeda, dijo en el programa En Modo Mañana, que durante su gestión se realizó una «verdadera trasformación en Cafayate» y que los tiempos de la política no son los tiempos de la gente y menos en contextos de crisis económicas.

Frente a la consulta sobre la obra pública dijo que las demoras se deben al contexto inflacionario y que la obra pública no es perfecta.

¿Cuál es el balance que hace de estos doce años con respecto a la gestión? Y ¿Cuáles serían las cosas que ve que tiene que mejorar y cuáles son las cosas que dejaría tal cual como está en caso de ser electo nuevamente?

– Bueno en estos doce años la verdad que encaramos un trabajo duro sostenido en el tiempo con muchas dificultades, porque en Argentina siempre se gobierna en contexto de crisis, de incertidumbre, de inflación, de crisis política, de crisis económica y así han sido todos estos años y yo creo que lo triste de todo esto es que venimos desde hace muchos años la Argentina como país en reiterada y recurrente crisis inestabilidad que complica no solamente a los gobiernos municipales, que son somos en el último eslabón en la cadena del estado sino también a los provinciales.

Sin embargo, en estos contextos difíciles, en estos doce años encaramos una verdadera transformación en Cafayate junto a todo el pueblo, el sector privado que tracciona mucho y con un equipo que en principio lo armamos con casi todos jóvenes profesionales de acá de Cafayate comprometidos y con una una visión clara de hacia donde íbamos.

En términos de gestión siempre manteniendo un buen dialogo a nivel nacional sea el color político que fuere que nos haya tocado trabajar y a nivel provincial también de esa manera articulando nación, provincia, municipio hemos accedido por gestión.

En materia de infraestructura social urbana en estos doce años hemos tocado problemáticas que antes quizás no se las habían tocado y que ahora tanto a nivel nacional como provincial están muy bien instaladas, como la problemática de de todo lo que tenga que ver con el el desarrollo social integral dentro de de ese aspecto de de lo social hemos avanzado mucho en materia de capacitación de educación.

Las transformaciones son lentas ¿No? O sea uno dice doce años una eternidad pero sin embargo vos cerrás los ojos es como si hubiera comenzado el año pasado me entendés pasa volando ¿No? Y en política los tiempos son son fundamentales y cuando hay cases y limitaciones económicas la verdad que todo lo lo que uno va viviendo y haciendo a veces es lento, pero cuando vos lo encarás decididamente a la larga lo conseguís.

¿Y que queda para mejorar?

– Hay muchas cosas para mejorar, hoy estuve como te decía la vez pasada no pude venir porque estuve en un encuentro en Buenos Aires la semana pasada de economía y conocimiento, que es lo que se viene y el ministro de la provincia de Salta le está dando una importancia tremenda porque es estratégico el tema de la economía del conocimiento y allí en ese encuentro que participaron muchos intendentes de todo el país en términos de gestión municipal lo que se viene es la digitalización la modernización de la gestión municipal es decir la municipalidad.

S i vos logras el gobierno electrónico el vecino eh tendría que tener la posibilidad de hacer cualquier tipo de trámite de de comprar una parcela en el cementerio o pagar los impuestos del automotor o pagar el derecho de construcción porque empezó a hacer su casa todo digitalizado y de esa manera es mucho más potente en términos de transparencia y en términos de análisis de cómo se mueve digamos la economía y los recursos municipales es eso lo que se viene.

Queda mucho por hacer, es decir, es increíble el crecimiento poblacional que tiene Cafayate, yo cuando cuando asumí la intendencia Finca el Socorro I era simplemente un monte desmontado no había absolutamente nada y allí nos pusimos a trabajar con el gobierno de la provincia para ponerle cloacas, agua para hacer los módulos.

Queremos hacer en los módulos un espacio verde un museo, sitio arqueológico y que además sea una plaza temática para que el turista vaya y vea ahí en situ, los morteros, sé que hay muchas este reliquias arqueológicas que están guardadas.

La gran crítica de la gente y candidatos es el funcionamiento de la Secretaría de Obras Públicas ¿A que cree que se deben las demoras y la situación que tiene ahora la obra pública en Cafayate?

– Dentro de lo que es la obra pública y sobre todo la ralentización de la obra, la demora que decís vos, tiene que ver con el contexto que vivimos a nivel país digamos. De esta hiperinflación que ya empezó el año pasado, o sea, yo por eso hago un análisis de este último tramo del gobierno tanto provincial, nacional, como municipal, y digo la verdad que la la remamos contra corriente porque apenas asumió Gustavo Saenz, ¡pum! la pandemia dos años, todo quieto.

Dos años quietos en términos de problemática de salud, de economía, la gente viviendo de un subsidio, de todo lo que se inventó para contener, digamos, que se quede quieto un país. Entonces, dos años complicados, despues salimos de la pandemia, pum, la inflación y es el cuarto año y nos sigue atacando la inflación entonces vos decís ¿Porqué se demora el jardincito? Y porque lo que estaba presupuestado hace cuatro años y demoró medio año en lanzarse la obra y a mitad de obra te agarra digamos un desfasaje tremendo en todo lo que se te puede imaginar: valor de la mano de obra, valor del material que te queda por comprar y allí empiezan los planteamientos. Obviamente los contratistas te piden ampliar el presupuesto y paramos hasta nuevo aviso. Eso es desde Buenos Aires, al sur, a lo largo y a lo ancho. El tema del complejo, también es un tema relacionado con eso digamos de como ha quedado desfasado el complejo que empezó con un presupuesto de noviembre del año dos mil veintiuno. Lo largamos en el dos mil veintidós cerca de mayo entiendo, más o menos ya totalmente desfasado, ya arrancó con un desfasaje significativo que lo que hacen los que toman la obra lo primero es comprar materiales porque p ara para tratar de minimizar ese desfasaje y sin embargo todo lo que está en curso va bien encaminado porque después empezaron a contemplar el gobierno provincial, el gobierno nacional estas actualizaciones, pero eso lleva mucho tiempo.

Intendente la mayor crítica que tiene Cafayate es el mál estado de las calles en ese sentido ¡Qué se hizo en este tiempo?

– Nosotros en cuatro años, en este tiempo ya he perdido la cuenta de la cantidad de calles que hemos pavimentado, muchísimas más de cien cuadras. Me acuerdo una vez cuando estaba Matías Maita en la dirección de cultura y estaba a cargo del archivo histórico, apenas asumimos el primer mandato nomás hacía un estudio de la estadística y de acá de Cafayate, antes que yo asumiera la intendencia se pavimentaba una cuadra por año, ya fue, eran otros momentos, otro contexto y nosotros empezamos un trabajo sostenido en el tiempo de pavimentar, pavimentamos toda la doce de octubre toda la Gutiérrez Pedraza, toda la Alvarado, el ingreso de acá (Ruta 40 y avenida 25 de mayo) que están ustedes, no estaba pavimentado o sea, miré por donde miré, hay pavimentación.

También voy a asumir algunos errores, por ejemplo el tramo de la Alvarado que está del playón del San Isidro, que también lo hicimos nosotros, el Playón de San Isidro al otro playoncito. Allí habíamos hecho un trabajo me acuerdo con una fábrica de adoquines de Salta porque era un fondo nacional y cuando nosotros hacemos convenios siempre en los convenios se dice que en lo posible hay que darle trabajo a la cooperativa y había una cooperativa de Salta que estaba haciendo los los adoquines. Bueno esa tanda salió mal en su momento y cambiamos algunos con el correr del tiempo, otro pero hay un tramito ahí de ochenta metros que está mal, lo sabemos, lo reconocemos y bueno así se aprende también en la vida. Ddespués obviamente todos los demás salieron bien que también me acuerdo la calle del Automóvil Club, del YPF, que también se habían salido, los cambiamos a todos .

O sea, no vengo a decir que no nos equivocamos, que no tuvimos dificultades, no tuvimos errores en términos de calle, algún día si querés y tenes tiempo nos subamos una bicicleta o una moto y te voy a llevar y decir: «esta la hizo nuestra gestión», cuando digo nuestra gestión me refiero a la municipalidad de Cafayate.

Pero están destruidas, han pasado los años y las calles de Cafayate están intransitables. – Obviamente, hay calles que no pudimos hacer, esas están destruidas, o sea, llueve y está todo como la calamina, a lo que voy, lo que estoy planteando al gobierno provincial y al gobierno nacional, es el tema de un una asistencia en materia de financiamiento para las calles de Cafayate. No, de cinco cuadras, de cuatro cuadras, de tres cuadras, que lo venimos haciendo, como te digo, sostenidamente en el tiempo. O sea, recuperar el macro centro de Cafayate, ponerlo en valor al macrocentro de Cafayate porque hay muchas calles que quedan sin pavimentar, sino lo vamos a negar, esa están un desastre, porque en verano, sobre todo cuando nos agarran las lluvias se convierten en un río. Y hay que estar, vos le pasas la máquina y a los dos días, a los tres días te llueve y te lleva todo de nuevo. Entonces lo que hace falta allí es pavimento articulado, pavimento de hormigón armado, cinta asfáltica, lo que fuere, pero es carísimo y la situación de la provincia, del municipio, del país no es de las mejores. Hay cosas que se van este priorizando y haciendo en términos de un plan de obra que tiene la nación, de un plan de obra que tiene el gobierno provincial y el municipal. Nosotros lo que si tenemos que mejorar a futuro y que ya lo vengo planteando una y otra vez al consejo es el tema de mejorar el ingreso público municipal los recursos, la recaudación.

Entrevista a Fernando Almeda