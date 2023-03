Ernesto Nanni: «Como en la vida, en la política también hay que tener coherencia»

Elecciones 2023

Tras la presentación de las listas oficiales este 25 de marzo, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Ernesto Nanni, visitó el programa En Modo Mañana.

El 25 de marzo se presentaron las listas de los candidatos que estarán en carrera en las próximas elecciones del 14 de mayo y el candidato Ernesto Nanni explicó, en el programa En Modo Mañana, como estará compuesta su lista y aclaró sobre la composición del frente Juntos por el Cambio.

¿Cómo fue la conformación de las listas? ¿Cuáles son las listas oficiales y cuáles son las adherentes?

– Bueno, ha sido un un largo trabajo, lindo trabajo, porque uno fue transitando el camino y se fue sumando gente. Desde el día uno tuve en claro de empezar a caminar y hacer esta carrera política, este camino que es nuevo para mí, como se los dije muchas veces. Estoy con los brazos abiertos y trabajar con los brazos abiertos implicaba trabajar para recibir a la gente que no era radical y que quería sumarse al proyecto.

Esto me sirve también para explicar un poco, el ingreso, que yo sé que ha generado mucha inquietud, respecto de Mauricio para Aguirre a Juntos por el Cambio. En esto, yo quiero hacer especial hincapié para explicar porqué ingresa y porqué este de su lado, él sigue siendo un justicialista que viene aportar al frente.

Juntos por el cambio a nivel nacional, digamos, se ha caracterizado por incorporar a gente que pertenece al partido justicialista. Esto no implica esto no implica que «Pasha» Aguirre se haga radical, simplemente que viene aportar desde su lugar, desde su formación, desde su militancia política del justicialismo. Esto es así, Juntos por el Cambio tiene distintas agrupaciones políticas adentro pero la columna es radicalismo.

¿Cómo se encontraron con Pasha Aguirre?

– Particularmente con Mauricio, me pasó algo muy natural y creo que fue lo más lindo de la incorporación de él al espacio y paso a explicarles porque: me ocurría que me cruzaban en reuniones con él, con gente que yo iba a ver, yo iba a comprar algunas cosas para colaborar con algunos merendero Y él también está estaba en la misma tarea.

Nos dimos cuenta que estábamos haciendo lo mismo. Entonces le digo bueno, ¿Qué querés?¿Cómo ves la política? Y la verdad sin exagerar en 120 segundos nos entendimos.

Entonces la comunión, digamos, la unión fue totalmente natural respetando, por supuesto que él viene de justicialismo. Por supuesto que sí. No voy a tapar el sol con la mano, pero de eso se trata juntos por el cambio.

Esto no quiere decir que se quiere convertir el radicalismo en peronismo o que, como en este caso, el peronismo se quiere convertir en la radicalismo. No, en Juntos por el Cambio convivimos de manera muy natural.

Tengo el orgullo de que todas las cosas que estamos haciendo no son cosas que fuimos prometiendo por los barrios. Al contrario, detectamos determinadas necesidades, determinadas cosas que hacían falta fuimos y la hicimos.

¿Cómo está la situación con aquellas personas que se consideran expulsados o que han sido pulsado directamente por el partido?

Uno en la vida procura ser buen padre, buen hijo, buen esposo, buena esposa. Uno procura ser la misma persona en la vida. Cuando uno deja de ser la misma persona en la vida, empieza a tener problemas. Eso se denomina unidad de vida, coherencia de vida.

Trasladando ese ejemplo a la política, cuando uno deja de tener esa coherencia partidaria, muy probablemente tenga problemas. Uno no puede pretender ser jugador de boca, estar fichado para boca, jugar para river y hacerles goles a boca, no, es irrisorio. Bueno, eso es lo que pretenden algunas personas que se fueron del partido, y que no se tomen medidas disciplinarias.

Hubo algún ruido con los radicales que están suspendidos y expulsados porque dejaron de tener coherencia partidaria. Alguna medida se tenía que tomar. Hay un tribunal de disciplina que es el encargado de tomar las medidas que está integrada por cinco persona que si detectan, en este caso, vamos a poner el caso de un legislador. Si de un senador que utilizó el sello de la Unión Cívica Radical que fue electo por la unión cívica radical y luego, cuando fue a la banca, fue y ocupó la banca del sector del gobernador Gustavo Saenz y bueno, alguna medida disciplinaria, por supuesto, hay que tomar. Lo más loco de todo es que cuando uno toma después la medida disciplinaria, esa persona se enoje.

Cada una de las personas suspendidas o expulsadas del radicalismo no fue ni hizo su descargo en la convención.

Con este criterio ¿No consideras que en este caso Mauricio Pasha no tiene esa coherencia porque también vos dijiste el viene del partido justicialista?

– Te agradezo la pregunta. Si yo, Ernesto Nanni me hubiese presentado únicamente como la Unión Cívica Radical y sumaba para Aguirre he de decirte, que tenés razón. Si Pasha Aguirre como justicialista se suma la UCR también. Sin embargo, no sucede eso porque, Juntos por el Cambio es un frente y como frente, cobija adentro a distintas agrupaciones políticas.

Ernesto todos estos movimientos políticos que se hizo desde el gobierno, eh, acá en el mismo calafate vimos que de alguna manera se lo bajó a sal, daño, se lo posicionó, eh, al doctor penaba.

¿Que mención te merecen estos cambios que se dieron en las listas oficialistas?

Bueno, hay algo de lo que estoy muy sorprendido. Cuando se tiene que trabajar en política hay que hacerlo con convicción, con convicción por la gente. Uno no puede salir a hacer en una declaración y decir: «Y si el gobernador me lo pide…»¿Y dónde queda la gente en eso?

Primero hay que responderle a la gente. Después vemos que le contestamos al gobernador. Si hace falta contestar al gobernador. Primero, pensemos en la gente. Ahí está la la la actitud de algunos, la tibieza de alguno en actuar en la vida gris, como digo yo no.

Yo tuve la convicción y que vengan los halagosy que vengan los palos, pero a actuar con convicción, a trabajar con convicción.

Vamos a ver si gobernados nos da el pozo. Y conforme a eso, veremos, yo no esperé ningún apoyo. Verónica. Yo. Y que vengan los a lago y que vengan los panas, pero a trabajar, no esperar. Y si me dan y si me dicen entonces, qué me merece Verónica? Y me merece la verdad. Me sorprende. Me sorprenden porque son legisladores que tienen determinada fuerza y convicción para actuar y los medios para actuar sobre todo y los medios para actuar sobre todo y no esperar que le diga les pague con una palmadita en la espalda.

Entrevista Completa a Ernesto Nanni