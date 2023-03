Sergio Saldaño: «Nunca pensé en cadidatearme para intendente pero si el gobernador entiende que es lo mejor lo voy a acompañar»

Elecciones 2023

El senador provincial por Cafayate, en diálogo con En Modo Mañana, aseguró que su plan es mantenerse en el cargo de senador.

Tras el inicio de las sesiones ordinarias del la Legislatura provincial, el Senador, Serio Saldaño, aseguró que continuará trabajando en consonacia a lo expresado por gobernador Gustavo Saenz en su discurso en la Asamblea Legislativa, que calíficó de «un poco eufórico pero positivo y esperanzador».

Desde hace un mes, llegaron consultas a Radio Cafayate 95.1, sobre la posible candidatura de Saldaño para la intendencia en las próximas elecciones del 14 de mayo. Ante la pregunta el senador aseguró: «Nunca se me pasó por la cabeza presentarme en estas elecciones a intendente. La gente me eligió para representarlos como senador y me parece poco serio saltar de un puesto a otro.»

Obra de la escuela especial

Consultado por el estado de la obra de la Escuela especial licitada por al empresa Norte Áridos, el Senador Saldaño expresó que no cree que lleguen a cumplir con el plazo estipulado de entrega que debería ser en mayo: «Espero equivocarme, pero por los inconvenientes que continúan ocurriendo en la obra, no creo que se llegue a mayo. Vamos a tener que pensar cerca de julio.», dijo el legislador.

Entrevista a Sergio Saldaño