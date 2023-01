Cardón: el tango vallisto dedicado al Festival TanCoya

Estreno

Los compositores Guillermo Bonaparte y Hugo Gómez compusieron un tango que fusiona la música de arrabal con el paisaje de Cafayate. Fue estrenado en el programa En Modo Mañana.

El bailarín y organizador del taller de baile abierto La Coya Milonga y del Festival TanCoya, Alejandro González visitó los estudios de Radio Cafayate 95.1, para dar a conocer el tango Cardón, de Guillermo Bonaparte y Hugo Gómez.

La característica principal es que fue creada exclusivamente para el Festival TanCoya que se realizará del 25 al 28 de mayo.

“CARDÓN” un tango con sabor a Norte para el Festival TanCoya

Con letra de Guillermo Bonaparte y música de Horacio Gómez, nace “Cardón”, un tangoinspirado en los paisajes del NOA (Noroeste Argentino), compuesto para ser parte del TanCoya – Festival de tango con sabor a Norte, que se realiza en Cafayate, Salta, organizado por Ale Joakín González y Alejandro Córdoba.

La historia

A mitad del 2022, Ale Joakín González y Alejandro Córdoba se encontraban en Cafayate preparando la primera edición del Festival TanCoya, el buque insignia del movimiento del tango con sabor a Norte. Se reúnen con Pablo Bonaparte, antropólogo cultural, para discutir aspectos referentes a la fundamentación del movimiento que están creando. Le cuentan que entre otras actividades y acciones que planifican realizar, les gustaría lograr

que los músicos adopten la temática de la región del NOA en sus tangos, y que comiencen a surgir tangos que “pinten” y describan a la misma y a sus habitantes.

Tangos que incluyan e identifiquen al Noroeste argentino, tangos que les sean propios.

Pablo les responde que casualmente en ese momento se encuentra en Cafayate su hermano Guillermo, letrista. Guillermo viene al encuentro de Pablo durante esta reunión y de esta forma conoce a “los Ales” que le cuentan someramente su proyecto y lo que están haciendo en Cafayate y el NOA por el tango. En esa conversación, Alejandro Córdoba le dice: “por qué nadie está tomando a esta región como inspiración en sus letras? Por qué nadie escribe un tango que se llame Cardón?, a lo cual Guillermo rápidamente le responde: querés un tango que se llame Cardón? Yo te voy a escribir un tango que se llame Cardón para el Festival! Y así escribe la letra del tango y se la da a su amigo Horacio Gómez para que le ponga la música. Le mandan rápidamente una demo del tema a “los Ales” que no pueden creer lo que escuchan y posteriormente, Guillermo y Horacio hacen una grabación de “Cardón” para que pueda ser difundida, convocando a grandes músicos que participan de la misma.

Ficha técnica de “Cardón”

Letra: Guillermo Bonaparte

Música: Horacio Gómez

Voz: Luciano Soria

Bandoneón: Rubén Slonimsky

Guitarra y Guitarrón: Emiliano Ferrer

Piano y arreglos: Horacio Gómez

Cardón en el TanCoya

Durante el TanCoya – Festival de Tango con sabor a Norte que tendrá lugar del 25 al 28 de mayo de 2023, Cardón va a ser bailado durante el evento llamado “La Coya Salteña” por el cafayateño Ale Joakín González, finalista del Mundial de Tango y ganador del mismo por el voto del público en 2021, junto a la salteña Maggie Yrahola.

“CARDÓN”

Hincaste tu raíz en la ladera,

hecha de piedras y arena calchaquí.

Alzaste tus brazos de la tierra,

rogando al cielo, algo de amor.

Paisaje de hombres solitarios,

que no pueden soltar a su querer.

Carcaza de rudezas que lastiman,

y adentro es puro llanto, que nadie ve.

Cardón, que te has vuelto cardón,

para beber la luz del sol.

Cardón, dejaste todo atrás,

para vivir tu amor en soledad.

Es así, es esto lo que quieres,

cardón, que lo prefieres,

a la desilusión,

cardón, cardón

Viniste de tan lejos a estos pagos,

trayendo amordazado, al corazón.

Creyendo que al final, tanta distancia,

te ayude a soportar, tanto dolor.

La luna no es igual a la del barrio,

aquí la luz del cielo, se ve bien.

Atrás quedó el engaño y la avaricia,

atrás quedó el despojo de tu querer.

Cardón, que te has vuelto cardón,

para beber la luz del sol.

Cardón, dejaste todo atrás,

para vivir tu amor en soledad.

Es así, es esto lo que quieres,

cardón, que lo prefieres,

a la desilusión,

cardón, cardón

