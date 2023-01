Un vecino de Cafayate aseguró que denunciará a funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas

Plaza 20 de Febrero

Se trata del señor Marcos Darío Lallampa quién dijo que hará una presentación en el Colegio de Arquitecto de Salta contra Fátima Tiberi y José María Almeda.

El señor Marcos Darío Lallampa, en comunicación con el programa En Modo Mañana, aseguró que radicará una denuncia ante el Comité de Ética del Colegio de Arquitectos de Salta contra la Secretaria de Obras Públicas, Fátima Tiberi, y contra el encargado del Departamento de Control y Visado de Planos de Obras Privadas, José María Almeda.

Lallampa comentó que es titular de una empresa dedicada a la ingeniería eléctrica y que ha trabajado de forma privada en distintas ocaciones con clientes del valle.

El ingeniero dijo que puede dar fe que los trabajos eléctricos que se hicieron en la plaza, no concuerdan con los solicitados en los pliegos: «Pude constatar que no se cumplió con el pliego y que lo que se pide en un primer momento no son los elementos que se utilizaron.»

«Detecté en la obra de la plaza principial, falencias, errores y horrores. No se complia con lo que detallaba el pliego. Hice un informe y lo entregué al Concejo Deliberante para que pregunten si se habían hecho las cosas que estaban detalladas. Eso no pasó.», dijo Lallampa y agregó: «Hay sobreprecios en la obra.»

La obra de remodelación de la plaza 20 de Febrero fue inaugurada el 29 de diciembre de 2021 y hasta hoy la empresa no ha hecho el traspaso a la municipalidad por presentar irregularidades en el desarrollo de la obra.

Denuncia

El ingeniero dijo que «no hay un compromiso en Obras Públicas para seguir esta obra, yo intenté hacer todo lo que estaba en mi alcance.»

Ante la consulta sobre que tipo de denuncia va a hacer y cuando y aseguró que está generando las pruebas necesarias para hacer una presentación durante la semana que viene en el Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos de Salta.

Entrevista a Marcos Lallampa