Cosecheros de realizarán una protesta en la puerta de bodega el Esteco este viernes

Paro indeterminado

Así lo confirmó el delegado de finca Samuel Huerta en comunicación con Radio Cafayte 95.1, será a partir de las 5:30 en los dos accesos de la empresa y la medida de fuerza cuenta con el apoyo de SOEVA.

Trabajadores vitivinicolas realizarán una protesta contra la empresa del grupo peñaflor este viernes a las 5:30 de la mañana en reclamo del intento de despido de 4 cocecheros contratados.

Según comentó el delegado de finca Samuel huerta, la empresa El Esteco del Grupo peñaflor habría querido obligar a cuatro cosecheros a firmar un acuerdo de desvinculación por un desacuerdo producido el 24 de marzo cuando trabajadores reclamaban el pago de doble ficha durante el feriado trabajado.

Huerta aseguró que la protesta es en reclamo del accionar del Gerente Fabián Cornejo que les había prometido que no iba a haber represalias por el paro realizado durante la cosecha en día feriado y dijo: » Hace un par de días nomás Cornejo me había asegurado que no se iba a despedir a nadie por lo que había pasado el 24 y estando de vacaciones en Santiago del Estero me entero que estaban queriendo echar a cuatro compañeros que seguramente son los primeros de muchos más.»

Además los trabajadores marchará en repudio al capataz Daniel Guaymás por maltratos a los trabajadores y por un altercado con el Secretario Gremial de SOEVA Nelson López.

«La empresa esperó a que pase la cosecha para llamarlos y hacerles firmar un convenio. Ante la duda uno de ellos me llamó para contarme y yo les dije que no firmen nada y que esperen a que hablemos con el secretario.» Aseguró Huerta y confirmó el apoyo de SOEVA para el paro de mañana.

Según los testimonios de compañeros, los trabajadores fueron llamados este martes a firmar este convenio cuando se presentaron a trabajar para la cosecha tardía: «Vamos a bloquer las dos entradas entes que empiecen con las actividades de la mañana que inician a las 6», dijo el delegado de finca, Samuel Huerta.

Paro del 24 de marzo

Según fuentes de la empresa que decidieron no dar su nombre, dos de las personas que estarían siendo desviculadas han sido considerados como problemáticos, y serían los que habrían promovido el cese de actividades al no llegar a un acuerdo por el pago de doble ficha por gamela.

El pago de la doble ficha, aclararon, se realiza normalmente cuando en el cuartel no hay mucha uva y en esta oportunidad estos trabajadores exigían este pago por estar trabajando un día feriado y se produjo una discusión con el supervisor que aseguraba que no corresponde ya que ese día era opcional presentarse a trabajar.

Según cuentan testigos uno de los cosecheros habría dado vuelta el banco que se usa para subirse y verter la gamela en el camión y dijo: «No se cosecha más», que fue el momento en que surge otra disputa entre los que querían seguir trabajando y los que estaban a favor del reclamo.