Abuso grupal en Cafayate: Hoy declararon dos de los imputados, mañana se producirán los alegatos

Los imputados son Enrique Antonio Segovia, Jorge Daniel Gutiérrez, Yoel del Jesús Velárdez, Federico Alfredo Segovia, Wilson Hernán López, Jonathan Darío Zerpa y Héctor Ariel Santos.Hoy solicitaron declarar Enrique Segovia y Wilson López. El resto de los acusados se abstuvo.

Mañana, a partir de las 9, se llevarán a cabo los alegatos.

En primer término se dirigió al tribunal el acusado López, quien aseguró no haber participado de los hechos denunciados. Dijo que él solo fue a llevar cervezas porque en ese momento trabajaba realizando delivery de bebidas alcohólicas.

Posteriormente, Enrique Segovia manifestó que el 4 de octubre de 2020 decidió hacer un asado con unos amigos y se sumó N. R. A. Comenzaron a tomar y el damnificado “se puso más machado y comenzó a molestar”, relató.

Luego –continuó Segovia- N. R. A. “comenzó a jugar con Gutiérrez y yo me acerqué, me bajé el pantalón y me tiré un gas. Fue una broma de mal gusto. Yo estaba ebrio”, argumentó.

Segovia aseguró que, luego de eso, continuaron tomando bebidas alcohólicas hasta alrededor de las 18 y que N. R. A. se quedó un rato más con ellos. Dijo que al día siguiente (5 de octubre), cerca de las 15, fue a comer unas empanadas a un local comercial y allí lo encontró nuevamente al damnificado. Sostuvo que le gritó para que le invitara un vaso de vino y él accedió. Estaba todo bien e incuso le pidió que le avise si hacían otro asado. Relató que luego de ese encuentro se cruzó en otras oportunidades con N. R. A., en la zona conocida como “la costanera”.

Consultado acerca de quiénes estaban presentes el día del hecho, además de él, Gutiérrez y la víctima, sostuvo que “había otras dos personas mayores tomando debajo de un árbol”, pero aseveró que no las conocía.

Dijo que Wilson López fue a llevar bebidas alcohólicas pero después se retiro. Manifestó no recordar quién grabó el video porque estaba en estado de ebriedad.

El imputado se refirió luego a un encuentro que mantuvo con familiares del damnificado para explicarles que había sido “una broma de mal gusto producto de su borrachera”. Afirmó que en esa ocasión una sobrina de N. R. A. lo amenazó con un cuchillo. Segovia negó además haberle ofrecido dinero a la parte denunciante.

Finalmente, el imputado afirmó estar arrepentido de la broma de mal gusto que hizo estando alcoholizado. Pidió perdón a la víctima, a su familia y al pueblo de Cafayate.

Tras la declaración de los dos acusados, se incorporó la prueba reunida en el transcurso del debate y el tribunal pasó a un cuarto intermedioa hasta mañana, a las 9.

El juicio está a cargo de los jueces de la Sala III: María Gabriela González (presidenta), Carolina Sanguedolce y Pablo Farah (vocales).

Por el Ministerio Público interviene la fiscal de la UDIS 3, Cecilia Flores Toranzos. La defensa de los imputados está a cargo de Blanca Haydeé Toranzos y Martín Galván (López, Velárdez, Zerpa, Federico Segovia y Gutiérrez), Adrián Reyes (Santos) y René Gómez (Enrique Segovia). En la parte querellante interviene Armando Laccese.

La denuncia fue presentada por la hermana de la víctima, en octubre de 2020. La mujer refirió que tomó conocimiento por un video difundido en redes sociales que un grupo de personas había tomado por la fuerza a su hermano y lo habían sometido sexualmente.