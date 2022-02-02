Este miércoles se registraron 7 nuevos casos de COVID-19 en Cafayate

Locales02.02.2022 - 16:21

Pandemia

Este miércoles se registraron 7 nuevos casos de COVID-19 en Cafayate

Por Pachi el día febrero 2, 2022

Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.

Este miércoles se registraron 7 nuevos casos de COVID-19 en Cafayate. Con esta cifra el total de casos desde el inicio de la pandemia es de 2873, de los cuales 765 corresponden a este año y 1526 a 2021

 

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 534 casos nuevos en la provincia, de los cuales 519 se diagnosticaron por laboratorio y 15 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 212 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 149.438 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 141.102, lo que representa el 94%.


Hay 132 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 66% no vacunados) y 62 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3148. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.

 

Fecha: 02-02-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 27 2000 6571
Cachi 1 511 1352
Cafayate 7 765 2873
Capital 310 29491 76425
Cerrillos 23 1958 5242
Chicoana 2 1063 2891
Gral. Güemes 14 2021 4925
Gral. San Martín 32 3713 10570
Guachipas 0 179 469
Iruya  14 187 774
La Caldera 8 902 2280
La Candelaria 9 392 969
La Poma 0 90 197
La Viña 3 487 1518
Los Andes 9 498 1107
Metán 13 1663 5677
Molinos 5 306 966
Orán 13 4806 11412
Rivadavia 9 842 2432
Rosario de la Frontera 16 1016 3448
Rosario de Lerma 9 1889 5119
San Carlos 5 258 1032
Santa Victoria 5 393 1189
TOTAL 534 55430 149438

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 02/02/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 27 2000 6571
AGUA CALIENTE 0 2 6
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 1 277 955
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 9 14
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 1 32 65
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 259 906
GAONA 0 71 273
GENERAL PIZARRO 0 35 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 14 1003 2993
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 9 221 966
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 28 86
PIQUETE CABADO 2 13 29
RIO DEL VALLE 0 8 51
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 1 511 1352
CACHI 1 429 1170
CACHI ADENTRO 0 7 15
COLTE 0 1 5
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 74 158
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 7 765 2873
CAFAYATE 7 762 2853
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 310 29491 76425
ATOCHA 0 41 137
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 7 13
LA CIENAGA 0 5 40
SALTA 293 28220 72914
VILLA SAN LORENZO 17 1218 3315
DEPARTAMENTO CERRILLOS 23 1958 5242
CERRILLOS 20 1485 3781
LA ISLA 0 3 20
LA MERCED 3 407 1254
SAN AGUSTIN 0 63 187
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 1063 2891
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 6
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 2 401 1069
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 0 635 1745
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 14 2021 4925
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 2 257 726
COBOS 1 35 68
EL BORDO 2 165 470
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 9 1555 3637
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 32 3713 10570
ACAMBUCO 0 3 8
AGUARAY 12 651 1887
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 44 132
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 8 39
DRAGONES 0 44 184
EMBARCACION 7 802 1601
GENERAL BALLIVIAN 0 56 174
GENERAL MOSCONI 3 336 907
HICKMAN 0 12 42
MISION CHAQUEÑA 0 7 16
PADRE LOZANO 0 4 15
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 218 1250
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 10 1526 4291
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 179 469
GUACHIPAS 0 179 469
DEPARTAMENTO IRUYA  14 187 774
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 8 31
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  13 141 526
ISLA DE CAÑAS 1 31 129
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 8 902 2280
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 1 320 713
LA CALDERILLA 0 11 38
VAQUEROS 7 570 1523
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 9 392 969
CEIBAL  0 4 34
EL TALA 0 177 465
EL JARDIN 0 88 234
LA CANDELARIA 9 123 236
DEPARTAMENTO LA POMA 0 90 197
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 72 140
DEPARTAMENTO LA VIÑA 3 487 1518
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 1 271 998
LA VIÑA 2 196 455
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 19 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 9 498 1107
OLACAPATO 1 13 29
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 6 374 828
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 39 67
TOLAR GRANDE 2 69 180
DEPARTAMENTO METÁN 13 1663 5677
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 0 159 759
EL TUNAL 0 16 56
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 22 72
METAN VIEJO 0 14 60
RIO PIEDRAS 0 32 143
SAN JOSE DE METAN 13 1418 4565
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 5 306 966
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 11 33
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 14 45
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 21 99
LURACATAO 0 13 43
MOLINOS 5 99 400
SECLANTAS 0 140 301
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 13 4806 11412
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 66 163
COLONIA SANTA ROSA 0 283 896
EL TABACAL 0 36 68
HIPOLITO YRIGOYEN 1 443 1115
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 2 485 976
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 9 3373 7911
URUNDEL 1 120 279
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 9 842 2432
ALTO DE LA SIERRA 0 10 52
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 27
CORONEL JUAN SOLA 2 128 566
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 7 9
LA UNION 0 151 403
LOS BLANCOS 0 25 90
MISION LA PAZ 0 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 5 153 529
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 2 264 601
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 16 1016 3448
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 18 54
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 1 12 31
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 1 11 59
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 14 975 3261
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 9 1889 5119
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 5 668 1953
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 2 234 694
ROSARIO DE LERMA 2 976 2440
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 5 258 1032
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 4 44 248
ANIMANA 0 66 220
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 8 31
ISONZA 0 0 3
PUCARA 1 1 2
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 0 132 482
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 5 393 1189
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 0 153 328
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 3 157 487
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 2 79 267
TOTALES 534 55430 149438

 

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

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