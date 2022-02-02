Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.
Este miércoles se registraron 7 nuevos casos de COVID-19 en Cafayate. Con esta cifra el total de casos desde el inicio de la pandemia es de 2873, de los cuales 765 corresponden a este año y 1526 a 2021
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 534 casos nuevos en la provincia, de los cuales 519 se diagnosticaron por laboratorio y 15 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 212 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 149.438 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 141.102, lo que representa el 94%.
Hay 132 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 66% no vacunados) y 62 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3148. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
|Fecha: 02-02-2022 ( 14.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2022
|Total de casos acumulados
|Anta
|27
|2000
|6571
|Cachi
|1
|511
|1352
|Cafayate
|7
|765
|2873
|Capital
|310
|29491
|76425
|Cerrillos
|23
|1958
|5242
|Chicoana
|2
|1063
|2891
|Gral. Güemes
|14
|2021
|4925
|Gral. San Martín
|32
|3713
|10570
|Guachipas
|0
|179
|469
|Iruya
|14
|187
|774
|La Caldera
|8
|902
|2280
|La Candelaria
|9
|392
|969
|La Poma
|0
|90
|197
|La Viña
|3
|487
|1518
|Los Andes
|9
|498
|1107
|Metán
|13
|1663
|5677
|Molinos
|5
|306
|966
|Orán
|13
|4806
|11412
|Rivadavia
|9
|842
|2432
|Rosario de la Frontera
|16
|1016
|3448
|Rosario de Lerma
|9
|1889
|5119
|San Carlos
|5
|258
|1032
|Santa Victoria
|5
|393
|1189
|TOTAL
|534
|55430
|149438
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 02/02/2022
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2022
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|27
|2000
|6571
|AGUA CALIENTE
|0
|2
|6
|ALGARROBAL
|0
|0
|3
|APOLINARIO SARAVIA
|1
|277
|955
|BALBUENA
|0
|0
|1
|CEIBALITO
|0
|9
|14
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|36
|108
|CORONEL OLLEROS
|1
|32
|65
|EL ARENAL
|0
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|259
|906
|GAONA
|0
|71
|273
|GENERAL PIZARRO
|0
|35
|98
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|14
|1003
|2993
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|1
|LAS LAJITAS
|9
|221
|966
|LUIS BURELA
|0
|1
|5
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|28
|86
|PIQUETE CABADO
|2
|13
|29
|RIO DEL VALLE
|0
|8
|51
|TOLLOCHE
|0
|5
|8
|DEPARTAMENTO CACHI
|1
|511
|1352
|CACHI
|1
|429
|1170
|CACHI ADENTRO
|0
|7
|15
|COLTE
|0
|1
|5
|EL BARRIAL
|0
|0
|2
|LAS TRANCAS
|0
|0
|1
|PAYOGASTA
|0
|74
|158
|SAN JOSE DE ESCALCHI
|0
|0
|1
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|7
|765
|2873
|CAFAYATE
|7
|762
|2853
|DIVISADERO
|0
|1
|2
|LAS CONCHAS
|0
|1
|3
|TOLOMBOM
|0
|0
|13
|YACOCHUYA
|0
|1
|2
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|310
|29491
|76425
|ATOCHA
|0
|41
|137
|CASTELLANOS
|0
|0
|6
|LAS COSTAS
|0
|7
|13
|LA CIENAGA
|0
|5
|40
|SALTA
|293
|28220
|72914
|VILLA SAN LORENZO
|17
|1218
|3315
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|23
|1958
|5242
|CERRILLOS
|20
|1485
|3781
|LA ISLA
|0
|3
|20
|LA MERCED
|3
|407
|1254
|SAN AGUSTIN
|0
|63
|187
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|2
|1063
|2891
|AGUA NEGRA
|0
|0
|5
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|2
|6
|BELLA VISTA
|0
|4
|9
|CALVIMONTE
|0
|0
|1
|CHICOANA
|2
|401
|1069
|CHIVILME
|0
|19
|22
|EL CARRIL
|0
|635
|1745
|EL MOLLAR
|0
|0
|13
|EL TIPAL
|0
|1
|4
|ESCOIPE
|0
|0
|11
|LAS MORAS
|0
|1
|3
|PULARES
|0
|0
|2
|QUEBRADA DE ESCOIPE
|0
|0
|1
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|14
|2021
|4925
|CABEZA DE BUEY
|0
|1
|3
|BETANIA
|0
|7
|14
|CAMPO SANTO
|2
|257
|726
|COBOS
|1
|35
|68
|EL BORDO
|2
|165
|470
|EL PRADO
|0
|0
|2
|EL SAUCE
|0
|0
|2
|GENERAL GUEMES
|9
|1555
|3637
|PALOMITAS
|0
|1
|3
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|32
|3713
|10570
|ACAMBUCO
|0
|3
|8
|AGUARAY
|12
|651
|1887
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|44
|132
|CAMPICHUELO
|0
|1
|8
|CAMPO DURAN
|0
|1
|4
|CARBONCITO
|0
|0
|4
|CORONEL CORNEJO
|0
|8
|39
|DRAGONES
|0
|44
|184
|EMBARCACION
|7
|802
|1601
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|56
|174
|GENERAL MOSCONI
|3
|336
|907
|HICKMAN
|0
|12
|42
|MISION CHAQUEÑA
|0
|7
|16
|PADRE LOZANO
|0
|4
|15
|PIQUIRENDA
|0
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|0
|218
|1250
|RECAREDO
|0
|0
|5
|TARTAGAL
|10
|1526
|4291
|TONONO
|0
|0
|1
|YACUI
|0
|0
|1
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|179
|469
|GUACHIPAS
|0
|179
|469
|DEPARTAMENTO IRUYA
|14
|187
|774
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|0
|0
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|7
|CHIYAYOC
|0
|0
|1
|COLANZULI
|0
|8
|31
|CORTADERAS
|0
|2
|14
|IRUYA
|13
|141
|526
|ISLA DE CAÑAS
|1
|31
|129
|LA MESADA GRANDE
|0
|0
|2
|LAS CAPILLAS
|0
|0
|2
|SAN ISIDRO DE IRUYA
|0
|2
|15
|PUEBLO VIEJO
|0
|0
|4
|RODEO COLORADO
|0
|3
|36
|VIZCARRA
|0
|0
|7
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|8
|902
|2280
|ISLA DE BAQUEROS
|0
|0
|4
|CAMPO ALEGRE
|0
|1
|2
|LA CALDERA
|1
|320
|713
|LA CALDERILLA
|0
|11
|38
|VAQUEROS
|7
|570
|1523
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|9
|392
|969
|CEIBAL
|0
|4
|34
|EL TALA
|0
|177
|465
|EL JARDIN
|0
|88
|234
|LA CANDELARIA
|9
|123
|236
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|90
|197
|CERRO NEGRO
|0
|0
|3
|COBRES
|0
|14
|37
|EL RODEO
|0
|4
|17
|LA POMA
|0
|72
|140
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|3
|487
|1518
|AMPASCACHI
|0
|1
|3
|CORONEL MOLDES
|1
|271
|998
|LA VIÑA
|2
|196
|455
|LAS ABRITAS
|0
|0
|1
|TALAPAMPA
|0
|19
|61
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|9
|498
|1107
|OLACAPATO
|1
|13
|29
|SALAR DE POCITOS
|0
|3
|3
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|6
|374
|828
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|39
|67
|TOLAR GRANDE
|2
|69
|180
|DEPARTAMENTO METÁN
|13
|1663
|5677
|AGUA BLANCA
|0
|1
|9
|EL GALPON
|0
|159
|759
|EL TUNAL
|0
|16
|56
|EL VALLECITO
|0
|1
|1
|LAGUNITA
|0
|0
|5
|LUMBRERAS
|0
|22
|72
|METAN VIEJO
|0
|14
|60
|RIO PIEDRAS
|0
|32
|143
|SAN JOSE DE METAN
|13
|1418
|4565
|SAN JOSE DE ORQUERA
|0
|0
|7
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|5
|306
|966
|AGUADITA
|0
|1
|3
|ALUMBRE
|0
|11
|33
|AMAICHA
|0
|0
|3
|CUCHIYACO
|0
|14
|45
|COLOME
|0
|1
|8
|CAMPUEL
|0
|1
|2
|EL CHURCAL
|0
|0
|8
|LA PUERTA
|0
|21
|99
|LURACATAO
|0
|13
|43
|MOLINOS
|5
|99
|400
|SECLANTAS
|0
|140
|301
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|5
|12
|TACUIL
|0
|0
|9
|DEPARTAMENTO ORÁN
|13
|4806
|11412
|ABRA GRANDE
|0
|0
|2
|AGUAS BLANCAS
|0
|66
|163
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|283
|896
|EL TABACAL
|0
|36
|68
|HIPOLITO YRIGOYEN
|1
|443
|1115
|LOS NARANJOS
|0
|0
|2
|PICHANAL
|2
|485
|976
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|9
|3373
|7911
|URUNDEL
|1
|120
|279
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|9
|842
|2432
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|10
|52
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|2
|27
|CORONEL JUAN SOLA
|2
|128
|566
|EL DESTIERRO
|0
|0
|2
|EL OCULTAR
|0
|0
|1
|EL SALADO
|0
|0
|1
|LA PUNTANA
|0
|7
|9
|LA UNION
|0
|151
|403
|LOS BLANCOS
|0
|25
|90
|MISION LA PAZ
|0
|2
|5
|PLUMA DE PATO
|0
|14
|34
|RIVADAVIA
|5
|153
|529
|SAN PATRICIO
|0
|0
|5
|SANTA MARIA
|0
|6
|20
|SANTA ROSA
|0
|80
|87
|SANTA VICTORIA ESTE
|2
|264
|601
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|16
|1016
|3448
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|0
|ANTILLA
|0
|18
|54
|ARAGON
|0
|0
|1
|ARENAL VIEJO
|0
|0
|1
|BALBOA
|0
|0
|1
|COPO QUILE
|1
|12
|31
|EL BORDO
|0
|0
|2
|EL POTRERO
|1
|11
|59
|HORCONES
|0
|0
|20
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|14
|975
|3261
|SAN FELIPE
|0
|0
|4
|SAN LORENZO
|0
|0
|13
|SANTA MARIA
|0
|0
|1
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|9
|1889
|5119
|AGUA CHICA
|0
|5
|10
|CAMPO QUIJANO
|5
|668
|1953
|EL ENCON
|0
|2
|13
|EL ROSAL
|0
|0
|1
|INGENIERO MAURY
|0
|1
|2
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|3
|6
|LA SILLETA
|2
|234
|694
|ROSARIO DE LERMA
|2
|976
|2440
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|5
|258
|1032
|AMBLAYO
|0
|1
|27
|ANGASTACO
|4
|44
|248
|ANIMANA
|0
|66
|220
|CORRALITO
|0
|2
|9
|EL BARRIAL
|0
|8
|31
|ISONZA
|0
|0
|3
|PUCARA
|1
|1
|2
|RUMIARCO
|0
|0
|1
|SAN ANTONIO
|0
|4
|6
|SAN CARLOS
|0
|132
|482
|SANTA ROSA
|0
|0
|3
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|5
|393
|1189
|ACOYTE
|0
|2
|8
|ANTIGAL
|0
|0
|1
|CAMPO LA CRUZ
|0
|0
|1
|EL PUESTO
|0
|0
|11
|HORNILLOS
|0
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|1
|40
|LOS TOLDOS
|0
|153
|328
|MECOYITA
|0
|1
|8
|NAZARENO
|3
|157
|487
|POSCAYA
|0
|0
|6
|PUCARA
|0
|0
|10
|RODEO PAMPA
|0
|0
|4
|SAN FELIPE
|0
|0
|11
|SANTA CRUZ
|0
|0
|6
|SANTA VICTORIA
|2
|79
|267
|TOTALES
|534
|55430
|149438
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación