Aníbal Baeza fue sancionado pero presentó carpeta médica para no cumplir la medida

Otra maniobra evasiva

Así lo afirman distintos gremios de trabajadores que sostienen que el médico utilizó esa herramienta administrativa. Por su parte Vargas no aplicó una sanción de la oficina de Violencia Laboral del mes de abril contra el medico acusado de violencia.

Con fecha 23 de abril una comisión intergremial presentó un dictamen al Coordinador de Asuntos Legales del Ministerio de Salud, Ricardo Carpio, donde se solicitaba la remoción del médico Aníbal Baeza, el inicio de un sumario administrativo y la suspensión del pase a planta permanente.

Según el asesor financiero del gremio de ATSA, Santiago Sandoval, y la secretaria general de APSADES, Noemí López, el dictamen fue aprobado por el secretario de la oficina de violencia laboral, doctor Martín Flores Perazzone.

Este dictamen surge de una denuncia realizada en febrero por una médica en contra del mismo médico por violencia de género y laboral.

Desde el 23 de abril hasta ahora, el gerente del Hospital Nuestra Señora del Rosario, Carlos Vargas, no ejecutó el dictamen con la sanción, lo que incurre en otra grave falta en su proceder en este caso de violencia, según afirman los gremios.

El 6 de abril Norma Montañez fue trasladada a Salta en código rojo por otro episodio en una reunión a la que la sometió Vargas con el médico agresor.

Durante los últimos días de la internación de Montañez, previo a su fallecimiento este lunes pasado, Baeza presentó una carpeta médica psiquiátrica que lo exceptúa de sus labores en el hospital hasta tener el alta. Esta herramienta administrativa evitaría, una vez más, la aplicación de las sanciones ya aprobadas por la Oficina de Violencia laboral de la Secretaria de Servicios de Salud.

Sanciones y Carpeta médica

Este jueves RadioCafayate.com tuvo acceso al dictamen del 23 de abril y al documento de suspensión durante 15 días sin goce de haberes y prorrogable por 15 días más contra el doctor Baeza firmado y recién este miércoles 23 de junio por el Ministro de Salud Juan José Esteban, cuando ya Norma Montañez estaba muerta.

Es decir que el ministro firmó la sanción después que el médico ya había pedido la carpeta psiquiátrica, en lo que resulta altamente negligente o el ministro no esta informado de lo que pasa en su ministerio.

Resulta increíble y sumamente llamativo que Esteban haya firmado esta nueva suspensión desconociendo que existía ya una licencia psiquiátrica que impide, una vez más, la aplicación de esta sanción.

Según informaron fuentes del hospital de Cafayate, Baeza habría presentado un certificado expedido por el psiquiatra Vacaflor a los pocos días de la descompensación de Montañez. Actualmente debe presentarse cada 20 días para control.

Es decir que pasaron exactamente 2 meses, en el medio la muerte de una trabajadora del hospital, para que el ministro tomara cartas en el asunto ante la inacción de Vargas en aplicar el dictamen del mes de abril.

Tampoco el ministerio tomó medidas contra el gerente del hospital de Cafayate por la grave falta de no aplicar la medida. Si Vargas hubiera cumplido con lo que le mando el ministerio, quizás los episodios contra Norma Montañez no hubieran ocurrido y hoy no lamentáramos el triste final que tuvo.

Reunión del Ministro con Intergremial de Salud.

La secretaria general de APSADES, Noemí López, confirmó que el ministro Esteban recibiría a todos los gremios que componen el Frente Intergremial de Salud este viernes e hizo llegar a este medio un comunicado de la comisión directiva del gremio.

En el mismo aseguran que Esteban se compromete a «Tomar una decisión sobre o ocurrido con la compañera Norma Montañez en el Hospital de Cafayate, luego de la reunión que tendrá el lunes 28 de junio con el gerente hospitalario Dr. Carlos Vargas.»

En Cafayate este viernes, las noticias que circularon dentro de los ámbitos gremiales del hospital de Cafayate es que sospechan que el ministro Esteban dará respaldo político a Carlos Vargas e intentarán nombrar en el nosocomio al hijo de Montañez como modo de amortiguar el enorme malestar existente con las autoridades sanitarias tanto de Cafayate como de la provincia.