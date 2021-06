Este jueves se celebró la «quema del judas» en Cafayate.

Tradición vallista

La Dirección De Cultura Municipalidad de Cafayate, encabezada por Isabel Torres, organizó, por segundo año consecutivo, la fiesta de judas de modo virtual en las que cada familia debía enviar una foto o video con sus muñecos.

La modalidad de selección de los concurso se basó en la cantidad de «me gusta! que recibieron en las redes:

Ya están los ganadores del concurso #judasdesdecasa2021, los mismos son:

Deben acercarse a la Dirección De Cultura Municipalidad de Cafayate (Cine Teatro Municipal) en el horario de 18:00 a 20:00 hs a retirar su premio.

Muchas gracias por participar y Felicitaciones a los ganadores!!!!

Recopilación de datos acerca de la tradición de los judas en Cafayate

El nombre de Judas Iscariote suele relacionarse con engaño y traición, por ello el sábado santo

como una forma de hacer justicia y de repudio social se apedrean y se queman distintas figuras

que representan a este personaje bíblico. La quema de judas tiene su origen en el periodo colonial

posteriormente esta tradición fue adoptada por cada uno de los países latinoamericanos,

Centroamérica, México, Venezuela, Argentina y Uruguay.

Según estudios de folkloristas latinoamericanos, todos destacan que el judas es destruido, ya sea

como representante de Iscariote o de algún personaje odiado y rechazado por la sociedad, que lo

identifica con el muñeco así renombrado.

En Cafayate, hasta los años 60, se acostumbraba a quemarlo la noche del sábado santo frente a la

iglesia. Posteriormente la tradición fue cambiando, no solo el lugar de la quema de judas que

actualmente se hacen en varios barrios, sino también en la fecha que aquí en Cafayate

particularmente se hace durante las vísperas de San Juan, San Pedro y San Pablo. La práctica en

sí, consiste en la elaboración de un muñeco llamado judas con ropas viejas y rellenado con aserrín,

papel, pasto seco o fibras en general para lograr su forma, algunos suelen colocar cohetes en su

interior para luego ser quemado.

En el marco de la quema de judas se realizan actividades comunitarias donde los vecinos ofrecen

comidas, chocolatada, juegos, música y muchos caramelos. En este último tiempo los padres

empezaron a acompañar a sus hijos en el tradicional recorrido y quema de judas. El concurso de

judas realizado por la municipalidad de Cafayate desde hace 9 años tiene como objetivo principal

fomentar esta tradición del armado de judas de manera comunitaria creativa y original.

También hay otra particularidad en Cafayate que en la designación de los nombres de los judas no

necesariamente representa a judas Iscariote ni a un personaje odiado por la sociedad sino que

más bien hay judas que representan a personajes queridos y admirados por el barrio o la

comunidad, realizando esto último como un homenaje a esos personajes que tanto hacen

socialmente por su barrio o comunidad, estos últimos serían los judas amigos, de personajes que

han despertado en los constructores de dicho juda una gran admiración. (miguel ángel, dardo,

Messi, los juan, etc.). También son muy característicos los cantos al momento de ir circulando por

las calles del pueblo se los escucha decir, “que tiren caramelos la juda del matadero” “que tiren

chupetín la juda del San Agustín” “huevo duro” cuando no reciben caramelos. Esto denota como

en los tiempos de la larga duración, la cultura y las tradiciones se van modificando, transformando

y resignificando y no por ello deja de tener una gran adhesión por parte de la sociedad que

sostiene cada una de estas manifestaciones culturales que forman parte de nuestro patrimonio

inmaterial cafayateño.

Fuente: Municipalidad de Cafayate y aporte de Matías Maita