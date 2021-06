Grave: Carlos Vargas fue citado varias veces a la Oficina de Violencia Laboral y no se presentó

Incumplimientos

Así lo confirmó La Secretaria General de APSADES, Noemí López. Tiene una tercera citación para este jueves en esa dependencia del Ministerio de Salud.

López dijo a Radiocafaytate.com que el doctor Carlos Vargas fue citado para este jueves a la Oficina de Violencia Laboral que depende del Ministerio de Salud, que funciona en el Centro Cívico Grand Bourg, siendo esta la tercera vez que lo citan..

Las dos veces anteriores no se presentó y según, López, nunca dio explicaciones ni una razón para no hacerlo, lo que consideró una falta grave.

Desde el Frente Intergremial de Salud aseguraron que van a esperar al viernes para ver cuál es el descargo de Vargas y, en caso que no se presente o que no haya una respuesta concreta, se constituirán en el hospital de Cafayate con el gerente para saber cuáles son las razones que por la que no cumple con los protocolos, ni las citaciones y tampoco ejecuta el dictamen dela Oficina de Violencia Familiar.