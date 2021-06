Escándalo en el hospital: afirman que Vargas no cumplió con un dictamen de la Oficina de Violencia Laboral

Violencia en el Hospital de Cafayate

La Secretaria General de APSADES, Noemí López, confirmó que la orden de separar al doctor Baeza de la guardia ya fue enviada al hospital de Cafayate pero el gerente no la aplica.

En comunicación con RadioCafayate.com, la Secretaria General de APSADES, Noemí López, se mostró sorprendida por el grave incumplimiento del Gerente General del Hospital Nuestra Señora del Rosario, Carlos Vargas, teniendo en cuenta que la Oficina de Violencia Laboral envió un dictamen para separar de las guardias al médico denunciado..

“La pregunta que cabe es, si hay un dictamen, una resolución que ya llegó a Cafayate, que ya la tiene el gerente, sobre qué es lo que se resolvió, él lo que tiene que hacer es ejecutar esa resolución. No es si a él le parece, si está de acuerdo, si es amigo o no es amigo del doctor Baeza (…). Si no la ejecutas lo que terminas haciendo es siendo cómplice de una situación que es cada vez más grave.” Dijo López.

El doctor Carlos Vargas fue citado para este jueves a la Oficina de Violencia Laboral que depende del Ministerio de Salud, que funciona en Grand Bourg, siendo esta la tercera vez se lo llama. Las dos veces anteriores no se presentó y según, López, nunca se presentó ni dio una razón para no hacerlo.

Desde el Frente Intergremial de Salud aseguraron que van a esperar al viernes para ver cuál es el descargo de Vargas y, en caso que no se presente o que no haya una respuesta concreta, se reunirán en el hospital de Cafayate con el gerente para saber cuáles son las razones que por la que no se ejecuta el dictamen.

No descartaron tomar medidas de fuerzas en caso de que se siga en esta postura y no se separe de la guardia y se inicie el sumario pedido al doctor Aníbal Baeza.

López dijo a este medio: “Queremos aclarar que esto no es una caza de brujas, esto es simplemente buscar que en el ámbito donde trabaja un equipo de salud, los trabajadores gocen de condiciones dignas y dentro de esas condiciones es trabajar en un ámbito libre de violencia.”

Cadena de Responsabilidades

La secretaria General de APSADES, Noemí López, cargó la responsabilidad al Ministro de Salud, Juan José Esteban, sobre la situación en los hospitales en los que las gerencias no gestionan correctamente.

“No podemos seguir sufriendo gerentes que no gestionan las condiciones básicas de trabajo (…) y eso tiene que ver con la responsabilidad del ministro Juan José Esteban, que también tiene un jefe político que es el Gobernador Saenz.” Afirmó López.

Aseguró que lo que está viviendo el sistema de salud es un «nepotismo en su máxima expresión», ya que recuerda que el frente intergremial tardó, en algunos casos, 10 meses en lograr que remuevan a gerentes de hospitales que tenían vínculos estrechos con el gobernador o el ministro que eran violentos y nunca gestionaban lo básico para que el personal de salud pueda desarrollar su trabajo.

Hace tres meses que como frente intergremial el Ministro Esteban no nos quiere recibir a todos juntos. Solo nos recibe a cada gremio por separado.