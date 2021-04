El COE de Cafayate anunció nuevas medidas, con pocas variantes respecto de las provinciales

Pandemia

Las mismas rigen desde este este viernes 9 hasta el 30 de abril.

En conferencia de prensa con la presencia del intendente de Cafayate, Fernando Almeda, el Director del Hospital Nuestra Señora del Rosario, doctor Carlos Vargas y la encargada de bromatología, Siwar Haro Millán, anunciaron las medidas en el recinto municipal en concordancia con lo dispuesto por el gobierno provincial.

Las medidas no difieren demasiado de las anunciadas por el COE provincial como por ejemplo que se restringe la circulación de personas no autorizadas entre la 01:00 a y las 06:00; los eventos sociales se pueden realizar sin superar las 100 personas y con previo pedido de autorización,; los locales gastronómicos que cuenten con una ventilación adecuada podrán funcionar al 50 por ciento de su capacidad y los que no, podrán funcional al 30 por ciento siempre que no superen la cantidad de 100 personas.

Las actividades deportivas y recreativas se podrán realizar pero sin público. Los gimnasios también deberán reducir en un 50 por ciento la concurrencia si cuentan con la ventilación adecuada y del 30 los que no.

Los viajes grupales están prohibidos en todo el ámbito nacional, como ser viajes de egresados y excursiones, sin embargo no existen restricciones para ingresar a la ciudad de Cafayate.

“Cafayate se encuentra en una situación baja de riesgo, lo que no significa que nos relajemos en los cuidados.”, dijo Almeda y recalcó que los controles serán mas duros y se aplicarán las multas correspondientes a los que incumplan.

Los eventos religiosos con aglomeración de personas no se podrán realizar salvo con una nota previa de solicitud de autorización que el COE local evaluará.

Vargas confirmó que actualmente se están atendiendo entre 35 y 45 personas por día con síntomas en el centro respiratorio que atiende de 9 a 12, de lunes a viernes.

Los hisopados solamente están reservados para personas que tengan sospecha de estar contagiadas. No se harán hisopados a las personas que necesitan viajar a otras provincias. También confirmó que se han superado los 800 casos positivos desde el inicio de la pandemia.

“La vacuna no hace inmune a la persona que la recibe, solamente reduce la probabilidad de que evolucione en forma grave si es que se contagia. De ninguna manera evita el contagio así que deben aislarse de igual manera que si no estuviera vacunada.”, dijo Vargas.