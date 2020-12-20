Récord de casos de COVID en Cafayate: este sábado registraron 24 casos y hay más de 500 contagios en total

Destacadas20.12.2020 - 8:04

Se agrava la situación

Récord de casos de COVID en Cafayate: este sábado registraron 24 casos y hay más de 500 contagios en total

Por indio el día diciembre 20, 2020

Hubo 63 en toda la provincia y nuestro departamento fue el de mayor cantidad de casos delante de la Capital que registró 15. Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia.

Se agrava la situación en Cafayate con un nuevo récord de 24 casos registrados en un día mostrando un agravamiento de la situación.

Con estos nuevos casos, nuestra ciudad ya acumula 505 contagios en total.

Fecha: 19/12/2020 ( 19.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 3 646
Cachi 1 88
Cafayate 24 505
Capital 15 10370
Cerrillos 1 957
Chicoana 1 313
Gral. Güemes 0 1182
Gral. San Martín 3 2102
Guachipas 0 37
Iruya  4 117
La Caldera 0 239
La Candelaria 0 33
La Poma 0 35
La Viña 0 220
Los Andes 0 228
Metán 3 503
Molinos 1 67
Orán 4 2529
Rivadavia 0 233
Rosario de la Frontera 2 210
Rosario de Lerma 1 873
San Carlos 0 144
Santa Victoria 0 47
TOTAL 63 21678
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 19/12/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 3 646
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 123
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 7
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 39
GAONA 0 5
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 323
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 122
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 4
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 88
CACHI 1 65
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 24 505
CAFAYATE 24 504
DIVISADERO 0 1
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 15 10370
ATOCHA 0 18
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 14 9933
VILLA SAN LORENZO 1 415
DEPARTAMENTO CERRILLOS 1 957
CERRILLOS 1 645
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 279
SAN AGUSTIN 0 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 313
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 1 131
EL CARRIL 0 179
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1182
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 192
COBOS 0 8
EL BORDO 0 137
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 840
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 3 2102
ACAMBUCO 0 3
AGUARAY 0 311
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 199
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 2 171
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 376
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 1 989
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 37
GUACHIPAS 0 37
DEPARTAMENTO IRUYA  4 117
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA  4 65
ISLA DE CAÑAS 0 51
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 239
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 59
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 179
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 33
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 26
LA CANDELARIA 0 7
DEPARTAMENTO LA POMA 0 35
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 220
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 168
LA VIÑA 0 41
TALAPAMPA 0 11
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 228
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 197
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 3 503
AGUA BLANCA 0 3
EL GALPON 0 58
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 3 405
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 67
ALUMBRE 0 2
COLOME 0 1
LA PUERTA 0 9
LURACATAO 0 4
MOLINOS 1 27
SECLANTAS 0 23
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 4 2529
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 288
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 120
PICHANAL 0 112
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 4 1916
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 233
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 107
LA UNION 0 26
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 30
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 210
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 2
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 205
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 873
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 1 395
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 97
ROSARIO DE LERMA 0 378
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 144
ANGASTACO 0 69
ANIMANA 0 43
CORRALITO 0 0
SAN ANTONIO   0 1
SAN CARLOS 0 29
SANTA ROSA   0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 47
ACOYTE 0 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 5
LOS TOLDOS 0 20
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 5
TOTALES 63 21678
 

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