Otro salto de contagios en Cafayate: este martes confirmaron 14 casos

Así lo confirmaron las autoridades sanitarias de la provincia en el reporte diario que emiten. El total llega a 465.
Otro salto en los contagios genera preocupación en Cafayate. Este martes confirmaron 14 nuevos casos de coronavirus y el total de contagios llegó a 465.
Fecha: 15/12/2020 ( 18.30 hs) Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados Anta 1 626 Cachi 0 87 Cafayate 14 465 Capital 37 10274 Cerrillos 3 948 Chicoana 5 310 Gral. Güemes 0 1180 Gral. San Martín 1 2093 Guachipas 0 37 Iruya 0 113 La Caldera 1 239 La Candelaria 0 32 La Poma 0 35 La Viña 1 220 Los Andes 0 227 Metán 0 488 Molinos 0 64 Orán 0 2512 Rivadavia 0 233 Rosario de la Frontera 0 207 Rosario de Lerma 1 864 San Carlos 0 142 Santa Victoria 0 47 TOTAL 64 21443
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 15/12/2020 Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados DEPARTAMENTO ANTA 1 626 AGUA CALIENTE 0 1 APOLINARIO SARAVIA 0 123 CEIBALITO 0 0 CORONEL MOLLINEDO 0 7 CORONEL OLLEROS 0 3 EL QUEBRACHAL 0 38 GAONA 0 5 GENERAL PIZARRO 0 9 JOAQUIN V. GONZALEZ 1 305 LAGUNA BLANCA 0 0 LAS LAJITAS 0 121 NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 4 PIQUETE CABADO 0 1 RIO DEL VALLE 0 9 TOLLOCHE 0 0 DEPARTAMENTO CACHI 0 87 CACHI 0 64 EL BARRIAL 0 1 PAYOGASTA 0 22 DEPARTAMENTO CAFAYATE 14 465 CAFAYATE 13 464 DIVISADERO 1 1 LAS CONCHAS 0 0 TOLOMBOM 0 0 DEPARTAMENTO CAPITAL 37 10274 ATOCHA 0 18 CASTELLANOS 0 3 LA CIENAGA 0 1 SALTA 37 9838 VILLA SAN LORENZO 0 414 DEPARTAMENTO CERRILLOS 3 948 CERRILLOS 3 637 LA ISLA 0 3 LA MERCED 0 278 SAN AGUSTIN 0 30 DEPARTAMENTO CHICOANA 5 310 AGUA NEGRA 0 0 BARRIO LA ROTONDA 0 0 CHICOANA 4 130 EL CARRIL 1 177 EL MOLLAR 0 3 DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1180 BETANIA 0 3 CAMPO SANTO 0 193 COBOS 0 8 EL BORDO 0 137 EL PRADO 0 1 EL SAUCE 0 1 GENERAL GUEMES 0 837 DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 1 2093 ACAMBUCO 0 3 AGUARAY 0 311 CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14 CAMPICHUELO 0 2 CAMPO DURAN 0 2 CARBONCITO 0 3 CORONEL CORNEJO 0 1 DRAGONES 0 7 EMBARCACION 1 199 GENERAL BALLIVIAN 0 16 GENERAL MOSCONI 0 168 HICKMAN 0 6 PADRE LOZANO 0 1 PIQUIRENDA 0 1 PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 374 RECAREDO 0 0 TARTAGAL 0 985 DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 37 GUACHIPAS 0 37 DEPARTAMENTO IRUYA 0 113 ABRA DE ARAGUYOC 0 0 ABRA DEL SAUCE 0 0 COLANZULI 0 0 IRUYA 0 61 ISLA DE CAÑAS 0 51 LA MESADA GRANDE 0 1 DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 239 CAMPO ALEGRE 0 0 LA CALDERA 0 59 LA CALDERILLA 0 1 VAQUEROS 1 179 DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 32 EL JARDIN 0 0 EL TALA 0 25 LA CANDELARIA 0 7 DEPARTAMENTO LA POMA 0 35 CERRO NEGRO 0 0 COBRES 0 0 EL RODEO 0 1 LA POMA 0 34 DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 220 AMPASCACHI 0 0 CORONEL MOLDES 1 168 LA VIÑA 0 41 TALAPAMPA 0 11 DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 227 OLACAPATO 0 3 SALAR DE POCITOS 0 0 SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 196 SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7 TOLAR GRANDE 0 21 DEPARTAMENTO METÁN 0 488 AGUA BLANCA 0 3 EL GALPON 0 58 EL TUNAL 0 3 EL VALLECITO 0 0 LAGUNITA 0 0 LUMBRERAS 0 3 METAN VIEJO 0 12 RIO PIEDRAS 0 19 SAN JOSE DE METAN 0 390 DEPARTAMENTO MOLINOS 0 64 ALUMBRE 0 2 COLOME 0 1 LA PUERTA 0 9 LURACATAO 0 4 MOLINOS 0 24 SECLANTAS 0 23 SECLANTAS ADENTRO 0 1 DEPARTAMENTO ORÁN 0 2512 AGUAS BLANCAS 0 39 COLONIA SANTA ROSA 0 283 EL TABACAL 0 12 HIPOLITO YRIGOYEN 0 120 PICHANAL 0 112 SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 1904 URUNDEL 0 42 DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 233 ALTO DE LA SIERRA 0 2 CAPITAN JUAN PAGE 0 0 CORONEL JUAN SOLA 0 107 LA UNION 0 26 LOS BLANCOS 0 4 MISION LA PAZ 0 1 PLUMA DE PATO 0 4 RIVADAVIA 0 30 SAN PATRICIO 0 2 SANTA MARIA 0 2 SANTA VICTORIA ESTE 0 55 DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 207 ALMIRANTE BROWN 0 0 ANTILLA 0 1 COPO QUILE 0 2 EL BORDO 0 1 EL POTRERO 0 1 ROSARIO DE LA FRONTERA 0 202 DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 864 AGUA CHICA 0 1 CAMPO QUIJANO 1 391 EL ENCON 0 2 EL ROSAL 0 0 LA MERCED DEL ENCON 0 0 LA SILLETA 0 96 ROSARIO DE LERMA 0 374 DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 142 ANGASTACO 0 69 ANIMANA 0 42 CORRALITO 0 0 SAN ANTONIO 0 1 SAN CARLOS 0 28 SANTA ROSA 0 2 DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 47 ACOYTE 0 4 ANTIGAL 0 1 EL PUESTO 0 1 LA HUERTA 0 5 LOS TOLDOS 0 20 MECOYITA 0 0 NAZARENO 0 10 POSCAYA 0 1 SANTA VICTORIA 0 5 TOTALES 64 21443