Otro salto de contagios en Cafayate: este martes confirmaron 14 casos

Destacadas15.12.2020 - 22:15

Crece la curva

Otro salto de contagios en Cafayate: este martes confirmaron 14 casos

Por indio el día diciembre 15, 2020

Así lo confirmaron las autoridades sanitarias de la provincia en el reporte diario que emiten. El total llega a 465.

Otro salto en los contagios genera preocupación en Cafayate. Este martes confirmaron 14 nuevos casos de coronavirus y el total de contagios llegó a 465.

Fecha: 15/12/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 1 626
Cachi 0 87
Cafayate 14 465
Capital 37 10274
Cerrillos 3 948
Chicoana 5 310
Gral. Güemes 0 1180
Gral. San Martín 1 2093
Guachipas 0 37
Iruya  0 113
La Caldera 1 239
La Candelaria 0 32
La Poma 0 35
La Viña 1 220
Los Andes 0 227
Metán 0 488
Molinos 0 64
Orán 0 2512
Rivadavia 0 233
Rosario de la Frontera 0 207
Rosario de Lerma 1 864
San Carlos 0 142
Santa Victoria 0 47
TOTAL 64 21443

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 15/12/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 1 626
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 123
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 7
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 38
GAONA 0 5
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 305
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 121
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 4
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 87
CACHI 0 64
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 14 465
CAFAYATE 13 464
DIVISADERO 1 1
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 37 10274
ATOCHA 0 18
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 37 9838
VILLA SAN LORENZO 0 414
DEPARTAMENTO CERRILLOS 3 948
CERRILLOS 3 637
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 278
SAN AGUSTIN 0 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 310
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 4 130
EL CARRIL 1 177
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1180
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 193
COBOS 0 8
EL BORDO 0 137
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 837
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 1 2093
ACAMBUCO 0 3
AGUARAY 0 311
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 1 199
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 168
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 374
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 985
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 37
GUACHIPAS 0 37
DEPARTAMENTO IRUYA  0 113
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA  0 61
ISLA DE CAÑAS 0 51
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 239
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 59
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 179
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 32
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 25
LA CANDELARIA 0 7
DEPARTAMENTO LA POMA 0 35
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 220
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 1 168
LA VIÑA 0 41
TALAPAMPA 0 11
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 227
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 196
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 0 488
AGUA BLANCA 0 3
EL GALPON 0 58
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 0 390
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 64
ALUMBRE 0 2
COLOME 0 1
LA PUERTA 0 9
LURACATAO 0 4
MOLINOS 0 24
SECLANTAS 0 23
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 0 2512
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 283
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 120
PICHANAL 0 112
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 1904
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 233
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 107
LA UNION 0 26
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 30
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 207
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 2
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 202
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 864
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 1 391
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 96
ROSARIO DE LERMA 0 374
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 142
ANGASTACO 0 69
ANIMANA 0 42
CORRALITO 0 0
SAN ANTONIO   0 1
SAN CARLOS 0 28
SANTA ROSA   0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 47
ACOYTE 0 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 5
LOS TOLDOS 0 20
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 5
TOTALES 64 21443

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