El Departamento San Carlos sumó un nuevo caso de coronavirus

Valle Calchaquí18.10.2020 - 8:22

13 en total

El Departamento San Carlos sumó un nuevo caso de coronavirus

Por indio el día octubre 18, 2020

El total de contagios de COVID llega a 13 según informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

Este sábado confirmaron un nuevo caso de coronavirus en el Departamento San Carlos, registrado en el pueblo de Angastaco que con este último suma 11 de los 13 totales del Departamento.

Los otros dos casos corresponden a Animaná, en donde, la semana pasada se registró la primera muerte por COVID-19.

En tanto el pueblo de San Carlos sigue sin tener casos positivos hasta este momento.

Fecha: 17/10/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 12 243
Cachi 2 55
Cafayate 22 161
Capital 119 8250
Cerrillos 24 703
Chicoana 7 189
Gral. Güemes 8 984
Gral. San Martín 8 1737
Guachipas 0 22
Iruya 2 67
La Caldera 8 192
La Candelaria 1 13
La Poma 0 19
La Viña 5 119
Los Andes 12 186
Metán 6 223
Molinos 1 21
Orán 12 2072
Rivadavia 1 139
Rosario de la Frontera 11 72
Rosario de Lerma 15 576
San Carlos 1 13
Santa Victoria 1 20
TOTAL 278 16076

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 17/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 12 243
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 2 45
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 1 18
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 3
JOAQUIN V. GONZALEZ 5 94
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 3 70
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 1
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 1 6
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 2 55
CACHI 1 41
PAYOGASTA 1 14
DEPARTAMENTO CAFAYATE 22 161
CAFAYATE 22 161
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 119 8250
ATOCHA 0 15
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 118 7909
VILLA SAN LORENZO 1 322
DEPARTAMENTO CERRILLOS 24 703
CERRILLOS 13 506
LA ISLA 0 3
LA MERCED 11 179
SAN AGUSTIN 0 15
DEPARTAMENTO CHICOANA 7 189
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 2 72
EL CARRIL 4 114
EL MOLLAR 1 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 8 984
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 1 166
COBOS 0 3
EL BORDO 0 102
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 7 709
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 8 1737
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 5 197
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 0 163
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 1 137
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 304
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 1 883
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 22
GUACHIPAS 0 22
DEPARTAMENTO IRUYA 2 67
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 1 55
ISLA DE CAÑAS 1 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 8 192
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 3 45
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 5 146
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 13
EL JARDIN 0 0
EL TALA 1 12
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 19
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 19
DEPARTAMENTO LA VIÑA 5 119
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 5 105
LA VIÑA 0 10
TALAPAMPA 0 4
DEPARTAMENTO LOS ANDES 12 186
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 11 159
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 1 5
TOLAR GRANDE 0 19
DEPARTAMENTO METÁN 6 223
EL GALPON 1 29
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 6
RIO PIEDRAS 0 8
SAN JOSE DE METAN 5 176
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 21
LA PUERTA 1 2
MOLINOS 0 11
SECLANTAS 0 7
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 12 2072
AGUAS BLANCAS 0 37
COLONIA SANTA ROSA 1 257
EL TABACAL 0 10
HIPOLITO YRIGOYEN 2 78
PICHANAL 0 89
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 9 1573
URUNDEL 0 28
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 139
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 59
LA UNION 0 5
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 1 12
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 52
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 11 72
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 11 71
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 15 576
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 10 292
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 68
ROSARIO DE LERMA 5 214
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 13
ANGASTACO 1 11
ANIMANA 0 2
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 20
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 1 9
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 2
TOTALES 278 16076

 

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