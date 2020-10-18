Cafayate tuvo este sábado 22 nuevos casos positivos y sobrepasó los 160 contagios

Locales18.10.2020 - 8:10

Coronavirus

Cafayate tuvo este sábado 22 nuevos casos positivos y sobrepasó los 160 contagios

Por indio el día octubre 18, 2020

El total de contagios de COVID llega a 161 según informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

En el reporte de COVID-19 de este sábado las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron 22 nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 161.

Recordemos que a pesar de que la muerte de Eleuterio Carpanchay tuvo protocolo de COVID, el COE de Cafayate sigue sin reportar su muerte y el doctor Carlos Vargas sigue sin hacer referencia por lo que oficialmente y hasta este momento siguen reportado 5 muertes.

Fecha: 17/10/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 12 243
Cachi 2 55
Cafayate 22 161
Capital 119 8250
Cerrillos 24 703
Chicoana 7 189
Gral. Güemes 8 984
Gral. San Martín 8 1737
Guachipas 0 22
Iruya 2 67
La Caldera 8 192
La Candelaria 1 13
La Poma 0 19
La Viña 5 119
Los Andes 12 186
Metán 6 223
Molinos 1 21
Orán 12 2072
Rivadavia 1 139
Rosario de la Frontera 11 72
Rosario de Lerma 15 576
San Carlos 1 13
Santa Victoria 1 20
TOTAL 278 16076

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 17/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 12 243
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 2 45
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 1 18
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 3
JOAQUIN V. GONZALEZ 5 94
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 3 70
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 1
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 1 6
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 2 55
CACHI 1 41
PAYOGASTA 1 14
DEPARTAMENTO CAFAYATE 22 161
CAFAYATE 22 161
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 119 8250
ATOCHA 0 15
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 118 7909
VILLA SAN LORENZO 1 322
DEPARTAMENTO CERRILLOS 24 703
CERRILLOS 13 506
LA ISLA 0 3
LA MERCED 11 179
SAN AGUSTIN 0 15
DEPARTAMENTO CHICOANA 7 189
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 2 72
EL CARRIL 4 114
EL MOLLAR 1 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 8 984
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 1 166
COBOS 0 3
EL BORDO 0 102
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 7 709
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 8 1737
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 5 197
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 0 163
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 1 137
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 304
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 1 883
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 22
GUACHIPAS 0 22
DEPARTAMENTO IRUYA 2 67
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 1 55
ISLA DE CAÑAS 1 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 8 192
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 3 45
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 5 146
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 13
EL JARDIN 0 0
EL TALA 1 12
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 19
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 19
DEPARTAMENTO LA VIÑA 5 119
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 5 105
LA VIÑA 0 10
TALAPAMPA 0 4
DEPARTAMENTO LOS ANDES 12 186
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 11 159
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 1 5
TOLAR GRANDE 0 19
DEPARTAMENTO METÁN 6 223
EL GALPON 1 29
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 6
RIO PIEDRAS 0 8
SAN JOSE DE METAN 5 176
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 21
LA PUERTA 1 2
MOLINOS 0 11
SECLANTAS 0 7
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 12 2072
AGUAS BLANCAS 0 37
COLONIA SANTA ROSA 1 257
EL TABACAL 0 10
HIPOLITO YRIGOYEN 2 78
PICHANAL 0 89
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 9 1573
URUNDEL 0 28
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 139
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 59
LA UNION 0 5
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 1 12
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 52
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 11 72
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 11 71
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 15 576
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 10 292
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 68
ROSARIO DE LERMA 5 214
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 13
ANGASTACO 1 11
ANIMANA 0 2
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 20
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 1 9
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 2
TOTALES 278 16076

 

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