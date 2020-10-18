Cafayate tuvo este sábado 22 nuevos casos positivos y sobrepasó los 160 contagios

El total de contagios de COVID llega a 161 según informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.
En el reporte de COVID-19 de este sábado las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron 22 nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 161.
Recordemos que a pesar de que la muerte de Eleuterio Carpanchay tuvo protocolo de COVID, el COE de Cafayate sigue sin reportar su muerte y el doctor Carlos Vargas sigue sin hacer referencia por lo que oficialmente y hasta este momento siguen reportado 5 muertes.
|Fecha: 17/10/2020 ( 17.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|12
|243
|Cachi
|2
|55
|Cafayate
|22
|161
|Capital
|119
|8250
|Cerrillos
|24
|703
|Chicoana
|7
|189
|Gral. Güemes
|8
|984
|Gral. San Martín
|8
|1737
|Guachipas
|0
|22
|Iruya
|2
|67
|La Caldera
|8
|192
|La Candelaria
|1
|13
|La Poma
|0
|19
|La Viña
|5
|119
|Los Andes
|12
|186
|Metán
|6
|223
|Molinos
|1
|21
|Orán
|12
|2072
|Rivadavia
|1
|139
|Rosario de la Frontera
|11
|72
|Rosario de Lerma
|15
|576
|San Carlos
|1
|13
|Santa Victoria
|1
|20
|TOTAL
|278
|16076
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 17/10/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|12
|243
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|2
|45
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|1
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|1
|18
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|0
|3
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|5
|94
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|3
|70
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|1
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|1
|6
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|2
|55
|CACHI
|1
|41
|PAYOGASTA
|1
|14
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|22
|161
|CAFAYATE
|22
|161
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|119
|8250
|ATOCHA
|0
|15
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|118
|7909
|VILLA SAN LORENZO
|1
|322
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|24
|703
|CERRILLOS
|13
|506
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|11
|179
|SAN AGUSTIN
|0
|15
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|7
|189
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|2
|72
|EL CARRIL
|4
|114
|EL MOLLAR
|1
|3
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|8
|984
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|1
|166
|COBOS
|0
|3
|EL BORDO
|0
|102
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|7
|709
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|8
|1737
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|5
|197
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|2
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|6
|EMBARCACION
|0
|163
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|1
|137
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|1
|304
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|1
|883
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|22
|GUACHIPAS
|0
|22
|DEPARTAMENTO IRUYA
|2
|67
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|1
|55
|ISLA DE CAÑAS
|1
|10
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|8
|192
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|3
|45
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|5
|146
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|1
|13
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|1
|12
|LA CANDELARIA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|19
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|0
|LA POMA
|0
|19
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|5
|119
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|5
|105
|LA VIÑA
|0
|10
|TALAPAMPA
|0
|4
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|12
|186
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|11
|159
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|1
|5
|TOLAR GRANDE
|0
|19
|DEPARTAMENTO METÁN
|6
|223
|EL GALPON
|1
|29
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|3
|METAN VIEJO
|0
|6
|RIO PIEDRAS
|0
|8
|SAN JOSE DE METAN
|5
|176
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|1
|21
|LA PUERTA
|1
|2
|MOLINOS
|0
|11
|SECLANTAS
|0
|7
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|1
|DEPARTAMENTO ORÁN
|12
|2072
|AGUAS BLANCAS
|0
|37
|COLONIA SANTA ROSA
|1
|257
|EL TABACAL
|0
|10
|HIPOLITO YRIGOYEN
|2
|78
|PICHANAL
|0
|89
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|9
|1573
|URUNDEL
|0
|28
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|1
|139
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|59
|LA UNION
|0
|5
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|1
|12
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|52
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|11
|72
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|11
|71
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|15
|576
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|10
|292
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|68
|ROSARIO DE LERMA
|5
|214
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|1
|13
|ANGASTACO
|1
|11
|ANIMANA
|0
|2
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|1
|20
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|1
|9
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|2
|TOTALES
|278
|16076