Enorme caravana por “El turismo en Agonia”

Este viernes

Fue este viernes por la mañana. La marcha recorrió varios sectores de Cafayate con autos, camionetas, motos y hasta bicicletas. Reclaman medidas de auxilio y un plan.

El amplio sector vinculado al turismo, artesanos, hoteles, gastronomía, elaboradores de productos regionales y el comercio en general que se beneficia de la multiplicación y distribución de los recursos que genera esa actividad en nuestra ciudad, participaron de una caravana para mostrar la situación agónica por la que atraviesa.

Además de reclamar por un plan de contingencia y medidas de auxilio para atravesar el momento pidieron diálogo con el Gobierno para formalizar un protocolo de regreso a la actividad.

La actividad turística junto a la vitivinícola son las principales fuentes generadoras de mano de obra y recursos de nuestra comunidad y la crisis empieza a golpear duro en cientos de familias que ven afectados sus ingresos.

Los empresarios turísticos piden, entre otras cosas, créditos acordes a estos tiempos con tasa 0 y a 36 meses del plazo para su devolución; subsidios provinciales para recomponer y hacer frente al déficit salarial de los empleados del sector y para poder realizar el pago de los servicios de agua y luz retroactivo a marzo de este año.

También solicitan la unificación de protocolos para la reactivación del turismo regional cuando eso sea posible de acuerdo a la evolución sanitaria.

Pablo Kishimoto, presidente de la Cámara Gastronómica y Hotelera de Cafayate, dijo sobre la crítica situación: “Entendemos que el problema es mundial, que nuestro país tiene muchas necesidades y la provincia más, pero se está perdiendo un pueblo, no un destino turístico y entre todos tenemos que tratar de que se pierda lo menos posible. No le echamos la culpa al Gobierno municipal, ni provincial, pero necesitamos que nos visualicen y dialoguen con nosotros sobre el futuro. No queremos regalos, queremos trabajo, necesitamos un plan”.

Kishimoto agregó: “Nadie está afuera de este drama hoy. El artesano no puede pagar el alquiler y el que alquila no recibe su cuota; el que tiene un hotel no recibe huéspedes hace 7 meses, igual que los restaurantes. Acá, si tenés turismo vivís, si no tenés turismo, no vivís”.

El empresario explicó: “El reclamo que hicimos no es como Cámara sino como sector. Estamos todos los que vivimos del turismo en el reclamo y pedimos que sea acompañado por las agencias de turismo de Salta capital porque está en juego un destino clave para la provincia. El turismo es una industria esencial en nuestra región, es muy difícil reinventarse aquí, es el tren del turismo en forma metafórica porque genera empleo, paradas, comida, espectáculos, arte, pero cuando el tren para, los pueblos se vuelven fantasmas”.

Aseguró que “muchos empresarios dejaron de pagar a los empleados el adicional porque tienen cero entrada de dinero, no es mala voluntad, pero entrando al séptimo mes de cuarentena, no se puede esperar otra cosa. A la par, el Estado nacional sigue subiendo las asignaciones sociales pero no actualiza el apoyo al trabajo y la producción (ATP) para los salarios de nuestros empleados. Incluso, en los Valles Calchaquíes el gas es envasado y el costo es mucho más elevado que el natural. Por eso exigimos tarifas diferenciadas en los servicios de energía y agua para compensar las pérdidas”.

“Acá se está perdiendo un pueblo, no un destino, la gente no va a poder trabajar porque no tiene horizontes con este escenario. Hay que tomar decisiones urgente porque la pandemia va a dejar muchas secuelas a largo plazo”, enfatizó.

Sobre los resultados de la apertura al turismo interno que se suspendió hace semanas por el reingreso a fase uno, Kishimoto aseguró: “Las aperturas a medias tampoco sirven porque uno termina perdiendo. Poner todo el sistema a funcionar es muy costoso y las tarifas no cubren esos gastos”.

A cerca de lo que proponen, el empresario dijo: “Pedimos trabajar sobre protocolos de reapertura para cuando la realidad sanitaria permita abrir el turismo a nivel nacional y regional. En la costa atlántica ya planean el verano, dicen que van a abrir solicitando PCR, están tirando ideas ya. Nosotros nada”.