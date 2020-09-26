Confirmaron 3 nuevos casos positivos de COVID en Cafayate y el total asciende a 36

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.
En el reporte de COVID-19 de este viernes las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron 3 nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 36.
Hasta las primeras horas de este sábado el COE local no había emitido información alguna respecto de la situación epidemiológica en Cafayate.
Recordemos que hasta el momento se han reportado 3 muertes por COVID en Cafayate.
|Fecha: 25/09/2020 ( 17.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|10
|85
|Cachi
|0
|10
|Cafayate
|3
|36
|Capital
|299
|5684
|Cerrillos
|30
|366
|Chicoana
|5
|83
|Gral. Güemes
|27
|658
|Gral. San Martín
|20
|1432
|Guachipas
|0
|16
|Iruya
|2
|57
|La Caldera
|4
|127
|La Candelaria
|4
|8
|La Poma
|0
|0
|La Viña
|1
|56
|Los Andes
|2
|115
|Metán
|3
|94
|Molinos
|0
|12
|Orán
|17
|1562
|Rivadavia
|2
|112
|Rosario de la Frontera
|4
|39
|Rosario de Lerma
|34
|299
|San Carlos
|3
|4
|Santa Victoria
|0
|16
|TOTAL
|470
|10871
|COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 25/09/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|10
|85
|AGUA CALIENTE
|1
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|4
|13
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|0
|CORONEL OLLEROS
|0
|1
|EL QUEBRACHAL
|0
|9
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|0
|0
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|4
|28
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|1
|30
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|0
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|0
|2
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|10
|CACHI
|0
|10
|PAYOGASTA
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|3
|36
|CAFAYATE
|3
|36
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|299
|5684
|ATOCHA
|1
|9
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|289
|5418
|VILLA SAN LORENZO
|9
|253
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|30
|366
|CERRILLOS
|21
|281
|LA ISLA
|0
|2
|LA MERCED
|9
|71
|SAN AGUSTIN
|0
|12
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|5
|83
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|26
|EL CARRIL
|5
|57
|EL MOLLAR
|0
|0
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|27
|658
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|1
|134
|COBOS
|0
|2
|EL BORDO
|4
|64
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|0
|GENERAL GUEMES
|22
|455
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|20
|1432
|ACAMBUCO
|0
|1
|AGUARAY
|3
|149
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|1
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|2
|CORONEL CORNEJO
|0
|0
|DRAGONES
|0
|6
|EMBARCACION
|5
|107
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|4
|GENERAL MOSCONI
|2
|115
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|4
|207
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|5
|815
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|16
|GUACHIPAS
|0
|16
|DEPARTAMENTO IRUYA
|2
|57
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|2
|47
|ISLA DE CAÑAS
|0
|8
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|4
|127
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|29
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|4
|97
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|4
|8
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|4
|7
|LA CANDELARIA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|0
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|0
|LA POMA
|0
|0
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|1
|56
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|0
|47
|LA VIÑA
|0
|7
|TALAPAMPA
|1
|2
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|2
|115
|OLACAPATO
|0
|2
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|96
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|3
|TOLAR GRANDE
|2
|14
|DEPARTAMENTO METÁN
|3
|94
|EL GALPON
|0
|17
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|1
|2
|METAN VIEJO
|0
|3
|RIO PIEDRAS
|1
|5
|SAN JOSE DE METAN
|1
|66
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|12
|MOLINOS
|0
|8
|SECLANTAS
|0
|4
|DEPARTAMENTO ORÁN
|17
|1562
|AGUAS BLANCAS
|0
|29
|COLONIA SANTA ROSA
|1
|212
|EL TABACAL
|2
|10
|HIPOLITO YRIGOYEN
|1
|36
|PICHANAL
|1
|68
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|12
|1183
|URUNDEL
|0
|24
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|2
|112
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|1
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|1
|48
|LA UNION
|0
|3
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|1
|6
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|45
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|4
|39
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|0
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|4
|39
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|34
|299
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|19
|140
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|3
|34
|ROSARIO DE LERMA
|12
|123
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|3
|4
|ANGASTACO
|3
|4
|ANIMANA
|0
|0
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|16
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|7
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|0
|TOTALES
|470
|10871
—