Confirmaron 3 nuevos casos positivos de COVID en Cafayate y el total asciende a 36

Locales26.09.2020 - 8:55

Reporte oficial

Confirmaron 3 nuevos casos positivos de COVID en Cafayate y el total asciende a 36

Por indio el día septiembre 26, 2020

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

En el reporte de COVID-19 de este viernes las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron 3 nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 36.

Hasta las primeras horas de este sábado el COE local no había emitido información alguna respecto de la situación epidemiológica en Cafayate.

Recordemos que hasta el momento se han reportado 3 muertes por COVID en Cafayate.

Fecha: 25/09/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 10 85
Cachi 0 10
Cafayate 3 36
Capital 299 5684
Cerrillos 30 366
Chicoana 5 83
Gral. Güemes 27 658
Gral. San Martín 20 1432
Guachipas 0 16
Iruya 2 57
La Caldera 4 127
La Candelaria 4 8
La Poma 0 0
La Viña 1 56
Los Andes 2 115
Metán 3 94
Molinos 0 12
Orán 17 1562
Rivadavia 2 112
Rosario de la Frontera 4 39
Rosario de Lerma 34 299
San Carlos 3 4
Santa Victoria 0 16
TOTAL 470 10871

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 25/09/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 10 85
AGUA CALIENTE 1 1
APOLINARIO SARAVIA 4 13
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 0
CORONEL OLLEROS 0 1
EL QUEBRACHAL 0 9
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 0
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 28
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 1 30
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 2
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 10
CACHI 0 10
PAYOGASTA 0 0
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 36
CAFAYATE 3 36
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 299 5684
ATOCHA 1 9
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 289 5418
VILLA SAN LORENZO 9 253
DEPARTAMENTO CERRILLOS 30 366
CERRILLOS 21 281
LA ISLA 0 2
LA MERCED 9 71
SAN AGUSTIN 0 12
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 83
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 26
EL CARRIL 5 57
EL MOLLAR 0 0
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 27 658
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 1 134
COBOS 0 2
EL BORDO 4 64
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 0
GENERAL GUEMES 22 455
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 20 1432
ACAMBUCO 0 1
AGUARAY 3 149
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 0
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 5 107
GENERAL BALLIVIAN 0 4
GENERAL MOSCONI 2 115
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 4 207
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 5 815
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 16
GUACHIPAS 0 16
DEPARTAMENTO IRUYA 2 57
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 2 47
ISLA DE CAÑAS 0 8
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 4 127
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 29
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 4 97
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 4 8
EL JARDIN 0 0
EL TALA 4 7
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 0
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 56
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 47
LA VIÑA 0 7
TALAPAMPA 1 2
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 115
OLACAPATO 0 2
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 96
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 3
TOLAR GRANDE 2 14
DEPARTAMENTO METÁN 3 94
EL GALPON 0 17
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 1 2
METAN VIEJO 0 3
RIO PIEDRAS 1 5
SAN JOSE DE METAN 1 66
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 12
MOLINOS 0 8
SECLANTAS 0 4
DEPARTAMENTO ORÁN 17 1562
AGUAS BLANCAS 0 29
COLONIA SANTA ROSA 1 212
EL TABACAL 2 10
HIPOLITO YRIGOYEN 1 36
PICHANAL 1 68
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 12 1183
URUNDEL 0 24
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 112
ALTO DE LA SIERRA 0 1
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 1 48
LA UNION 0 3
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 1 6
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 45
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 4 39
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 0
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 4 39
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 34 299
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 19 140
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 3 34
ROSARIO DE LERMA 12 123
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 3 4
ANGASTACO 3 4
ANIMANA 0 0
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 16
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 7
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 0
TOTALES 470 10871

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  • Rodrigo: Este Vargas es un irresponsable total en todas las cosas, como medico, como persona y en el coe es el colmo...
  • Angel: vargas no puede ser tan inutil y desprolijo en manejar estas cosas serias—- la pregunta es fue un error...