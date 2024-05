Sáenz encabezó los actos centrales por el 214° aniversario de la Revolución de Mayo

En este sentido y tal como lo indicó oportunamente, Sáenz lo presentará cuando los gobernadores firmen con Nación el Pacto “porque tenemos que discutir no solo lo que ellos quieren sino también lo que la provincia necesita”, avanzando hacia una Patria más justa, soberana, equitativa y federal.

Al ser consultado sobre el panorama nacional, consideró que le preocupa “que aún no arranquemos, que no tengamos certezas”. Y en este punto especificó que desde que asumió advirtió la necesidad de realizar la reversión del gasoducto Norte para hacer frente al problema del gas. Dijo: “Ya sea por negligencia, falta de ejecutividad o decisión política, una obra que salía 40 millones, hoy demanda que tengamos que pagar casi 500 millones para importar gas para el norte argentino. Esto también tiene que ver con que no dejamos de lado las diferencias y no nos ponemos a trabajar de manera conjunta”.