Sergio Saldaño: «Las obras prioritarias de Cafayate van a ser el Socorro II, la escuela especial, nivel incial y escuela normal»

Obras paralizadas

Así lo aseguró el senador provincial en el programa En Modo Mañana, a minutos de una reunión con el Ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y aseguró que el avance de estas obras dependerá de la refinanciación de la deuda de los Fondos del Bicentenario.

El senador provincial, Sergio Saldaño, en diálogo con el programa En Modo Mañana, confirmó que desde el Ministerio de Economía anunciaron la propuesta de refinanciar en 24 cuotas el pago de la deuda adquirida por el entonces gobernador, Juan Manuel Urtubey, por cerca 40 millones de dólares para el Fondo del Bicentenario.

Durante la entrevista, el legislador aseguró que se prevé que, de ser aceptado este nuevo plan de pago, los fondos comenzarán a distrubuirse en obras públicas prioritarias en toda la provinica.

Saldaño dijo: «Una vez que se confirme que esta deuda, que hay que pagarla como corresponde, se puede hacer en cuotas ya tengo el compromiso de que se van a destinar los fondos para terminar con las obras de El Socorro II que vienen reclamando los vecinos, la construcción de la escuela Especial, la finalización del nivel inicial de la Escuela Normal y las aulas de la Ecuela Normal, en ese orden de prioridad.»

También habló sobre la situación que están viviendo los alumnos de 5° año de la Escuela Normal, que no cuentan con un espacio adecuado para tomar clases: «Hay que entender que el tema de las obras tiene que ver con esta decisión nacional y que los fondos se cortaron en todo el país. Lamentablemente no puede ser abordado por otro particular porque hay aspectos legales que no permiten que un privado continúe con la obra.», quien aclaró que en este caso no se trata de una empresa que incumplió sino que desde nación no se realizaron las transferencias necesarias.

También hizo hincapié en la responsabilidad de los supervisores y directores de la escuela para resolver este problema: «Esto tiene que ser resuelto por las autoridades que corresponde. Yo les ofrecí una alternativa que es la de dividir con durlock el aula de música y habilitar una puerta de manera que se pueda realizar y tomar clases por separado cada quinto año. Pero no hay voluntad de los directivos ni supervisores», dijo Saldaño.

Deuda del Fondo del Bicentenario

La Provincia de Salta se encuentra en una situación financiera apremiante debido a la millonaria deuda heredada del gobierno anterior, encabezado por Juan Manuel Urtubey. En junio, se espera un vencimiento de 40 millones de dólares correspondientes a la deuda reestructurada del Fondo del Bicentenario. Para hacer frente a este compromiso, la Provincia tomará un crédito de 40 mil millones de pesos, que deberá ser pagado en un plazo de 24 meses.

La Cámara de Diputados de Salta ha dado estado parlamentario al proyecto que autoriza a la Provincia a adquirir esta deuda. El texto establece que se permitirá tomar un crédito de 40 millones de pesos a través del agente financiero provincial. El período de devolución será de 24 meses, con un período de gracia de capital de seis meses desde el desembolso. La amortización se realizará en 18 cuotas mensuales, todas de igual valor. Los intereses se calcularán a la tasa de interés Badlar publicada por el BCRA, más un margen fijo de hasta el 7%.

Este préstamo autorizado se destinará al pago de la amortización de la cuota de capital del Bono del Bicentenario, cuyo vencimiento está previsto para el 1 de junio de 2024, así como a la cancelación de las cuotas de capital de los préstamos del Fondo Fiduciario.