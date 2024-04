Quién es Pedrito Juárez, el salteñito que brilla en Barcelona y cautiva a España: “Que no se nos escape”

Tiene 10 años

Nació en Salta y llegó a la ciudad catalana junto a su familia tras un paso por Estados Unidos. En La Masía lo comparan con Messi por su habilidad y su manejo del juego. El exarquero y panelista Jorge D’Alessandro pidió que la AFA no lo pierda de vista.

Martin Ødegaard, Take Kubo y Ansu Fati: ¿qué tienen en común estos tres nombres del mundo del fútbol? Todos fueron comparados con Lionel Messi o recibieron el mote de Futuro Messi, pero ninguno supo estar a la altura de las proezas que hizo (y hace) el 10 de la Selección Argentina. Sin embargo, en las inferiores del Barcelona asoma un chico categoría 2014 que cautiva a todos con sus goles y su control del balón.

Messi todavía no se retiró, pero ya aparece en escena un jugador que estaría listo para tomar su lugar en el futuro. El nombre de esta joven promesa es Pedro Juarez, apodado Pedrito, es salteño y se llevó los elogios del ex arquero de San Lorenzo y panelista de El Chiringuito, Jorge D’Alessandro en una entrevista con el periodista Diego Yudcovsky.

«Es director de juego, mueve los muñecos, es un chico que tiene un don. No comparemos con Messi, es un jugador de fútbol total», dijo el panelista y aseguró que ya notificó a AFA para que «estemos atentos y que no se nos escape el chico, que no nos lo quiten».

D’Alessandro lo vio en el torneo que una de las categorías de La Masía disputó en Madrid, donde el club catalán se consagró campeón de la Iscar Cup ganándole la final al Sevilla por 5 a 1. Antes de este torneo también jugó la Iber Cup y también gritaron campeón, Pedrito hizo tres goles en la final contra el Porto.

«Tiene una visión periférica del juego, un chico con esa capacidad de toma de decisión y de verificar en cada momento cuál es el pase idóneo, eso es un don. Estamos ante un jugador de futuro», dijo el ex arquero con Yudko.

El joven además de ser fanático de Messi también idolatra a Carlos Tevez y Juan Román Riquelme. En 2020, Pedrito y su familia fueron entrevistados en Sale el Sol, para la televisión mexicana, y salió al aire con la camiseta del Xeneize contando su amor por los dos ídolos de Boca. Su familia, la llegada a Barcelona y la comparación con Messi La familia de Pedrito está conformada por su padre Gonzalo, su mamá María y su hermano Santiago. Luego de vivir unos años en Salta, se instalaron en California, pero en 2020 emigraron a Barcelona, allí empezó a jugar en un club de barrio: Atletic San Just. Su talento fue tal que genero la disputa por sus servicios entre el Espanyol y el Barcelona, finalmente el blaugrana se quedó con su fútbol. En una entrevista para El Tribuno de Salta, su papa dijo: «Las comparaciones no me gustan, pero es fanático de Messi, duerme con la foto de Messi, con una pelota de Messi», y agregó que su hijo estaba muy ilusionado de poder ver a Messi. Lamentablemente el crack rosarino se fue al PSG.

«Él sueña con conocerlo personalmente, Messi es todo para Pedro», dice su padre. A pesar de las condiciones de Pedrito todavía falta mucho para que pueda firmar su primer contrato, pero no cabe dudas que si llega a primera no solo va a ilusionar a los Culés sino a todos los amantes de este deporte.