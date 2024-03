Cristina Haviar: «Vamos a convocar a un paro para el 25 de marzo por tiempo indeterminado»

Cambios en el municipio

Así lo aseguró el secretario gremial de ATE Cafayate, Cristian Haviar, en el programa En Modo Mañana, y agregó que pedirán la intervención del Ministerio de trabajo para reclamar por la oficialización de los aumentos mediante un acta firmada y por los cambios en las funciones de algunos empleados municipales.

El delegado gremial de ATE de la seccional Cafayate, Cristian Haviar, habló en el programa En Modo Mañana sobre la preocupación de cinco empleados por la reestructuración de personal dentro del municipio y sobre el pago correcto de los aumentos acordados.

El Delegado gremial aseguró que la decisión de la asamblea fue llamar a un paro para el 25 de marzo por tiempo indeterminado hasta que se plasme en un documento los aumentos y que se respeten los puestos de los empleados municipales que ya tienen.

En este sentido, el dirigente gremial aseguró que es un tema complejo y es importante considerar el bienestar de los empleados municipales: «Nosotros tenemos que defender a todos los trabajadores, sin importar de quien sea. No nos parece que de un día para otro te cambien de una función que traes hace años porque venias de otra gestión.,» dijo Haviar.

«Hemos convocado a una asamblea porque hace un tiempo ya que venimos dialogando por el tema de los cambios de la gente y vemos que desde el ejecutivo no han cambiado su postura también para reclamar por que se deje asentado en un papel los aumentos que se acordaron.» dijo Haviar.

Según lo expresado en la entrevista, Haviar, entiende que estos movimientos se realizaron a manera de castigo por pertenecer a una fuerza política distinta: «No se puede venir así como así y sacar gente para poner a la gente de ella.», y agregó: «¿Porqué no se reglamenta el tema del nombramiento de gente?¡Si la actual intendente fue durante dos períodos concejal ¿Porqué no reglamento como se deben nombrar y se deja a la libre voluntad del intendente quien entra en planta permanente. Y lo hizo porque si ella asumía como intendente no le convenía», aseguró.

Al ser consultado si el motivo de paro respondía solamente a los nombramientos, Haviar dijo que también se va a reclamar por la oficialización de los aumentos: » Si bien se están pagando, necesitamos que nos lo dejen por escrito. Porque ¿Qué pasa si yo le prometo que si le vamos a pagar y cuando le pedimos que lo firme usted se niega? ¿Usted no desconfía?»

Entrevista a Cristian Haviar