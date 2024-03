Padres y alumnos de la secundaria de la Escuela Normal continuarán con la protesta por las aulas

Así lo confirmó la directora de la institución, Mariana Díaz, en comunicación con Radio Cafayate 95.1, y aseguró que rechazan la implementación de clases semivirtuales.

El inicio del ciclo lectivo 2024 de la secundaria de la escuela normal inició con inconvenientes este lunes ya que aseguran que no hay aulas disponibles para los 5° años de esa institución.

En un esfuerzo por resolver la situación de los asientos en el secundario, se han llevado a cabo gestiones y coordinaciones entre las autoridades educativas y la comunidad.

Contexto del Problema:

La supervisora de educación inicial y primaria, Francisca López, aseguró que el problema se originó en el secundario ya que en el sector primario las clases se iniciaron de manera normal y que existe a posibilidad de utilizar el aula de música por la tarde a los alumnos.

Según expresó la directora Díaz, este lunes la intendente se comunicó con la Ministra de Educación, Cristina Fiore, quien habría asegurado que desconocía la situación de la paralización de las 4 aulas que se estaban construyendo en el establecimiento y de la falta de lugar de los estudiantes de secundaria.

Cesión de Espacios:

La escuela secundaria argumenta que se les ha cedido un aula hace 6 años a la primaria y que con el tiempo quedaron en el lugar como un derecho adquirido: «Durante 6 años nunca nadie les dijo nada y ahora no van a ceder esos espacios porque ya lo toman como un derecho adquirido.», aseguró Díaz.

Protesta

Los padres y alumnos de secundaria insisten en que no debería haber clases presenciales si no ingresan todos los estudiantes y ante la falta de personal y la necesidad de encontrar un espacio adecuado se vuelve complicado llegar a un acuerdo para que los cerca de 60 alumnos que no tienen un aula puedan comenzar el ciclo lectivo.

Según informaron desde la escuela secundaria, este lunes se firmó un acta acuerdo entre padres, docentes y alumnos de mantener para este martes la medida de protesta en el hall de la institución y se hará una presentación en el juzgado de menores y en la defensoría del pueblo para dirimir el conflicto.