Día Mundial de la Radio: un siglo informando, entreteniendo y educando

Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, fecha en que se creó en 1946 la Radio de las Naciones Unidas.

Radio Cafayate fue una de las primeras FM de la provincia de Salta, pionera en el Valle Calchaquí y responsable de la independencia informativa de la nuestra ciudad.

La emisora fue una de las primeras FM de la provincia y logró su licencia bajo la denominación LRK 370 en 1989, siendo por un tiempo prolongado la única en cumplir con ese requisito hasta que más de un año y medio después llegó la normalización del espectro a los diferentes departamentos de la provincia.

Radio Cafayate mantiene un intenso ritmo de trabajo periodístico regional y tiene en su grilla a programas de interés general.

El director de la emisora, Juan Manuel «el indio» Abdala Ibañez consideró que «detrás de estoscasi 37 años de radio hay mucho esfuerzo, sacrificio y colaboración de mucha gente que lo ha hecho posible» y consideró que hoy Radio Cafayate «tiene a un equipo de trabajo consolidado con la tarea periodística que permite informar comprometidos exclusivamente con la verdad en el marco de la libertad de expresión, de informar y de estar informados».

El periodista consideró por último que «no nos alcanzaría el tiempo para agradecer a todos lo que han hecho posible estos 36 años de Radio Cafayate, a todos ellos nuestro enorme y eterno agradecimiento» finalizó.

La radio en el mundo

La conmemoración de 2024 se enfoca en la memorable historia de este medio, su poderoso impacto en la sociedad, su valor democratizador de la información, y la promoción de la libertad de expresión. La radio se convirtió no solo en la mayor herramienta de los comunicadores, si no que le dio una voz a aquellos que no tenían los medios para enfrentarse de otra manera al status quo.