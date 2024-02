Francisco García Campos: «En Cafayate hay 13 casos de dengue de los cuales cuatro son autóctono»

Informe de situación

Así lo aseguró el Director General de Coordinación Epidemiológica en una conferencia de prensa realizada este jueves en el hall del Hospital Nuestra Señora del Rosario.

En el contexto del aumento de casos a nivel provincial de los casos de dengue, el Director General de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, aseguró que en Cafayate hay cuatro casos autóctonos de un total de 13 registrado.

«Hay que tener en cuenta que por un caso hay que entender que se tiene que analizar lo que pasa en 8 cuadras a la redonda de que es donde se puede haber movido el mosquito.», dijo la doctora, Roxana García Larsen,y agregó que la mejor herrmienta es la prevención evitando que haya recipientes con agua donde prolifere el mosquito.

Con respecto a las vacunas, desde la dirección aseguraron que las vacunas no es para todos los pacientes y que si bien hay dosis en la provincia, el hospital de Cafayate no tiene disponibilidad por el momento. García Campos aseguró que la aplicación de esta vacuna tiene que ser evaluada en cada paciente por lo que no se puede hacer una vacunación masiva.

Fumigación

Con respecto a la practica de una fumigación masiva, García Campos aseguró que no es la medida más recomendable en terminos económicos, de salud y ecológicos:» Largar a salir a hacer una campaña de fumigación puede traer problemas al sector productivo, hay muchos viñedos que pueden ser dañados y contaminados, tampoco es muy saludable para las personas y el impacto ambiental es altísimo. Por lo que la opción mas importante es evitar que prolifere el mosquito. Sin mosquito no hay dengue.»

Conferencia de prensa por casos de dengue en Cafayate