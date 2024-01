Que dice el proyecto de ordenanza del ejecutivo municipal que busca recortar horas laborales y solicitar créditos

Fuertes críticas al pedido

El documento completo consta de 48 artículos de los que dos de ellos despertaron el descontento entre empleados municipales y el Concejo Deliberante.

La intendente Rita Guevar envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante en el que le solicita que se convoque a una sesión extraordinaria para tratar la emergencia económica municipal.

Entre los 48 artículos del proyecto, son dos los que despertaron un descontento en algunos integrantes del cuerpo legislativo, el punto 38 que dice: » Autorizace al departamento ejecutivo para que reduzca, en caso de necesidad fundada en los argumentos vertidos precedentemente, hasta en dos horas por día o un dia por semana el tiempo de prestación de servicios del personal municipal de cualquier categoría, afectado a cualquier dependencia, centralizada o descentralizada o tarea.»

El segundo punto que generó un debate fue el número 41 que dice: » Facúltese al Departamento Ejecutivo a la toma de créditos de organismos financieros nacionales e internacionales, públicos o privados; conforme a lo establecido en el artícul 31, inciso 7 de la Carta Orgánica Municipal.

Respuesta desde Concejo

El presidente interino del cuerpo legislativo, Gabriel Meisner, aseguró el recorte de horas laborales resulta «ilegal» y entiende que el proyecto de ordenanza que busca declarar la emergencia laboral, no cuenta con el sustento contable necesario para confirmar que la situación actual de la Municipalidad requiere una medida de necesidad y urgencia como la declaración de emergencia: «Nosotros recibimos el proyecto pero hasta el momento no podemos asegurar que la deuda que existe es real, como cuerpo legislativo necesitamos contar con la documentación respaldatora.» dijo Meissner.

Por su parte el concejal Mauricio Aguirre, aseguró en una entrevista en el programa En Modo Mañana, que el proyecto que se presentó explica y apela a la situación económica a nivel nacional es crítica pero no estaba seguro si iba a acompañar el proyecto hasta tener la documentación.

En tanto que el concejal reelecto Rodrigo Chocobar, se mostró totalmente en contra del recorte de las horas laborales de los empleados municipales.

Desde el Concejo Deliberante aseguraron que esperaran a tener la documentación para tratarla en comisión y luego llamar a una sesión extraordinaria para su votación aunque no especificaron una fecha ya que depende de que el ejecutivo presente los balances.

Proyecto de ordenanza

Según el documento, la situación económica y financiera en la que la nueva administración encontró al municipio, estaría complicando el cumplimiento de pagos futuros, tanto a proveedores y a empleados por lo que en sus 48 artículos describen una serie de medidas tendientes a buscar el equilibrio fiscal.

Entre los considerandos se detalla una deuda heredades de la gestión de Fernando Almeda por 13 millones de pesos y que el dinero disponible en la cuenta bancaria del municipio asciende a 11.678.001,11 pesos por lo que resulta un saldo negativo de 1.321.998,89 pesos.

El proyecto también afirma que habrían pagos a proveedores que aún no se realizaron y que no se tiene el saldo ya que los valores de los cheques emitidos no estarían registrados por lo que se desconoce el monto real de la deuda contraída por Almeda.

Documento del proyecto de ordenanza