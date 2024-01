La 27ª edición de la Fiesta de la Añapa se realizará en el centro vecinal de Tolombón

Entrada libre y gratuita

El tradicional festival comenzará a las 14:00 con puestos de comida, venta de productos artesanales, contará con la presencia de artistas cafayateños y se realizará la elección de La Niña de la Añapa.

El 27ª edición de la Fiesta de la Añapa de Tolombón se realizará este domingo 7 de enero a partir de las 14:00 en el Centro Vecinal con entrada libre y gratuita.

La elección de la Niña de la Añapa se realizará durante el festival folclórico en el que participarán artistas locales que brindaron su apoyo a la fiesta y actuarán de manera gratuita.

Los artistas invitados son: Los de Cafayate, Ezequiel «Olvidao» Chávez, Gastón Paz, Salamanqueros, Sueños de Amor, La Banda X, Grupo Cariñito y Luceros del Alba, entre otros.

Según explicó uno de los organizadores del festival, Roberto Cuello, en el programa En Modo Mañana, comentó las dificultades que tuvieron en la organización: «Nosotros el año pasado ya hemos asumido con la comisiónnos encontramos que no tiene fondos el centro vecinal. Hemos estado trabajando pero no fue suficiente como para afrontar un festival de la Añapa de este año, entonces este obviamente debímos recurrir a la municipalidad para ver en qué nos pueden colabora. Fuimos a hablar con la nueva intendente pero ella no nos puede ayudar como lo hicieron en otros años.»

Cuello aseguró que la convocatoria de artistas fue posible gracias a la colaboración de artistas cafayateños: «Queremos agradecerle a Juan Carlos Abdala y a Sergio Guerra que a través de ellos dos hemos logrado reunir artistas que van a ir a tocar ad honores. El festival se va a hacer gracias a esa gente.

El Centro Vecinal de Tolombón, decidió no cobrar entradas este año y la forma de recaudar sera a través de la venta de bebidas.

También se habrán los tradicionales puestos de comida y habrá venta de productos realizados con algarroba.