Cristian Haviar:»Queremos que las paritarias de enero equiparen el proceso inflacionario»

Negociación en Salta

Así lo aseguró el secretario gremial de ATE en el programa En Modo Mañana, tras la conciliación obligatoria en la que se reunió con representantes legales de la municipalidad de Cafayate.

El secretario gremial de ATE, seccional Cafayate, Cristian Haviar, aseguró que, si bien no están establecidos los pisos o techos de las paritarias, lo que se tiene en mente es lograr un equiparar el sueldo de los trabajadores del estado de la provincia al proceso inflacionario calcularo en un 180 por ciento interanual.

«Teniendo en cuenta el hasta diciembre la inflación fue de 130 por ciento y se calcula que para febrero llegue a 180, estimamos que vamos a estar solicitando por lo menos un 50% ciento de aumento.» aseguró Haviar y agregó: » Para poner en contexto, nosotros todos los años, en el mes de diciembre, acordamos la recategorización del

personal, el las horas extras, el valor de horas extras, acordamos las fechas para la entrega de la indumentaria del próximo año, teniendo en cuenta que esto no lo pudimos hacer en el mes de diciembre, pasó para hoy.» En relación al reclamo que se viene realizando hace ya dos meses y por lo que se llamó a un paro a finales de diciembre.

Consultado por la conciliación obligatoria que se realizó en Salta este miércoles con las representates legales de la Municipalidad de Cafayate, el secretario gremial aseguró que se llegó a un acuerdo en algunos puntos y en otros se pasó a un cuarto intermedio: » Respecto a las horas extras, se sigue manteniendo la postura desde el municipio de mil quinientos pesos. Lo que no pudimos ponernos de acuerdo todavíaes en qué mes se pretende recategorizar al personal que pedimos. ellos nos piden tiempo, nosotros queremos establecer cuál va a ser el mes de recategorización teniendo en cuenta que siempre se hacía en diciembre.

Con respecto a la indumentaria de trabajo adeudada por la administración del ex intendente Fernando Almeda Haviar aseguró que ya se empezó a entregar y desde la municipalidad se habían comprometido a completar la entrega este viernes al personal de tránsito.

Desde ATE, aseguraron que la reunión de este miércoles en Salta no fue un acuerdo en us totalidad ya que se pasó a un cuarto intermedio ya que quedaron temas a tratar como si el incremento va a ser retroactivo a noviembre o diciembre y que se acordó una nueva reunión ya en Cafayate para el 10 de diciembre, con vistas al 15 de enero, día en el que, de no llegar a un acuerdo se convocará a un paro con movilización, según informaron desde la asociación gremial.

Entrevista a Cristian Haviar