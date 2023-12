Pedro Alcaraz: «Tenemos un número creciente de pacientes con diarreas febriles»

Conocé las recomendaciones

Así lo aseguró el Gerente de Personal del Hospital Nuestra Señora del Rosario, Dr. Pedro Alcaraz, en una entrevista en el programa En Modo Mañana, y aseguró que el lavado de manos es una herramienta importante para evitar la propagación de la enfermedad.

El hospital Nuestra Señora del Rosario emitió una serie de recomendaciones sanitarias debido al incremento de casos de salmonella en Cafayate durante los últimos dos meses.

Según el gerente de Personal del Hospital Nuestra Señora del Rosario, de al menos 46 casos sospechosos que ingresaron seis personas dieron positivo en salmonella. El resto de los pacientes fueron tratados con un protocolo similar pero padecían diarreas febriles.

«Hay que aclarar que más que salmonela estamos ante muchos cuadros de diarreas febriles que pueden deberse a una higine incorrecta de las manos y alimentos a la hora de cocinar, o por ahi haberse tocado la boca con las manos infectadas. Es importante lavarse la manos frecuentemente y lavar bien los alimentos.» dijo Alcaraz.

El médico hizo hincapié en evitar la automedicación y consultar con un especialista: «No es recomendable, como en ningún caso, la automedicación. Sabemos que muchas veces consultamos a alguien conocido, porque es molesto estar con diarrea, pero hay que entender que el cuerpo está expulsando algo que no le está haciendo bien, por lo que no es recomendable cortar esa diarrea. Salvo que sean cuadros más graves, determinados por el especialista.», y agregó:» antes los casos en que no superen 3 deposiciones diarréicas diarias, es importante tomar mucha agua, hidratarse todo el tiempo y hacer caso a las recomendaciones del profesional.»

Recomendaciones:

Cocinar bien los alimentos: las bacterías se pueden matar con el calor mientras se cocinan.

Evitar las comidas que puedan contener ingredientes crudos.

Mantener la comida bien refrigerada: No dejar alimentos cocidos fuera de la heladera por más de 2 horas.

Mantener las superficies donde se cocina limpias.

Lavarse las manos de manera regular.