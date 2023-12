Integro hasta el final: el conmovedor mensaje de despedida que dejó Javier Lamas

Hondo pesar en el periodismo

Tras conocerse la triste noticia de su fallecimiento, en su perfil de Facebook se publicó una tierna carta en la que repasa su enfermedad, el acompañamiento de amigos, familiares y el adiós a su gran amor y esposa Cecilia Allemand.

El mensaje se titula «Adiós» y está acompañado por una foto de él con su familia.

«De alguna manera me fui despidiendo de casi todos, agradecido por la amistad, el buen trato, las enseñanzas, las oportunidades, el afecto y todo lo que la vida me fue regalando. Todos sabemos que algún día será el último, pero, misteriosamente, no sabemos cuál. Y si alguien te dice que ‘ese día está cerca’, todo cambia. Las emociones, lágrimas, sentimientos en general, se acentúan, se multiplican.

Llorás por lo que no quisiste hacer en su momento y también llorás por lo que hiciste mal o dejaste de hacer. Ninguno de los que te rodean padecen esos dolores insoportables que te tocan vivir, pero te acompañan y te hacen sentir que están ahí, alivianando el peso.

«Son los que te escriben, te llaman, regalan libros o mandan reflexiones. Y están los que te aman y darían cualquier cosa para que estés mejor. Y se sienten impotentes, débiles y, a veces, hasta inservibles. Y esa persona es mi vida, mi sol, mis ganas de seguir vivo.

Cecilia fue mi motor. La fuerza que necesité siempre. La que me levantó ante tantas caídas. La mujer que le puso miles de risas a mi boca y dulces besos cuando fue necesario. La que me amó sin condiciones aún cuando no lo merecí. La que me abrazó tan fuerte que estremecía mi alma. La que supo abrigar mis fríos y templar mis pasiones. Ella es la mujer que amé, abracé y soñé siempre. Y la que estuvo conmigo hasta el final. No sé que hay después. Se, por experiencia, que me voy a quedar en su corazón hasta que a ella también le toque decir «adiós». En ese momento mi existencia habrá terminado».

Las palabras de despedida de Cecilia Allemand

En Facebook, por su parte, Cecilia eligió escribir una palabras para despedir a su marido:

«Y pudimos despedirnos. Y te repetí una y mil veces cuanto te amo… Hicimos un pacto. Una promesa. En cada amanecer, en cada atardecer, en ese rayo de sol que tanto disfrutamos juntos vendrás a verme.. y cuando la luna brille me la volverás a regalar y cuando llegue noviembre y los coyuyos canten serás vos quien estará ahí… y cuando salga el arco iris ahí..ahí te encontraré solo hasta que mi alma se junte con la tuya para nunca más decirnos adiós. Me quedo con el sabor de tus lágrimas en mis labios en nuestro ultimo te amo. Me quedo con el calor de tus manos tomando las mías. Me quedo con ese beso infinito de tu último suspiro», escribió.

El velatorio de Javier Lamas se llevará a cabo hoy a partir de las 18 en la Sala F de la empresa Pieve.