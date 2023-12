Con modificaciones se aprobó el proyecto de aumento de la Unidad Tributaria

Sesión N° 43

En la última sesión del Concejo Deliberante de Cafayate y luego de un cuarto intermedio se aprobaron dos de los cinco artículos que tenía la propuesta presentada por el intendente saliente Fernando Almeda.

El Concejo Deliberante de Cafayate celebró la úlitma sesión ordinaria, la número 43, y aprobó parcialmente y con modificaciones el proyecto enviado por el Intendente, Fernando Almeda, que pide aumentar el valor de la Unidad Tributaria a 45 pesos de los 18 que valen actualmente.

De los cinco puntos originales, quedaron cuatro artículos que fueron votados de los cuales el primero que lleva el valor de la unidad tributaria a 35 pesos fue aprobado por mayoría con cuatro votos a favor y dos en contra.

El segundo artículo porponía facultar al ejecutivo municipal para poder ajustar mediante resoluciones de manera semestral según «la suma de las variaciones Mensuales de Nivel General de Índices de Precios al Consumidor para la Región Noroeste que publica el Indec.» Este artículo fue desestimado durante el cuarto intermedio y no quedó dentro del proyecto aprobado.

En cambio, se dispuso como segundo artículo de proyecto que el ejecutivo pueda modificar e implementar mediante resoluciones planes de financimiento de deuda, establecer beneficios sociales para contribuyentes específicos. Este artículo no fue aprobado ya que requería de una mayoría calificada, la cual no se obtuvo.

En cuanto al tercer artículo que impulsaba la suba de la tasa de interés resarcitorio del 3% al 4% para los intereses punitorios devengados de las demandas judiciales, tampoco fue aprobado ya que también requería de una mayoría calificada que no se logró.

El cuarto artículo que propone aquellos inmuebles que actualmente no están tributando por no encontrarse dentro del ejido municipal o que no cuenten con una matrícula catastral definitiva, serán identificados con una matrícula provisoria que permite a la municipalidad cobrarle a los dueños de dichas propiedades la Tasa General de Inmuebles por las tareas de mantenimiento mínimo de los espacios públicos, luminarias y recolección de residuos.

Vertedero y tasa diferenciada

El quinto y último artículo porponía la creación de una tasa por el uso del vertedero a los comercios con grandes generadores de residuos amparada en el código tributario municipal, estipulado en la Ordenanza Municipal 18/08.

Esta tasa obligaría a todos los comerciantes grandes generadores a pagar una tasa dispuesta entre 250 UT (unidades tributarias) a 600 UT.

Este artículo también fue excluído del proyecto final y se propuso que vuelva al ejecutivo para que sea tratado como un proyecto de resolución aparte y exclusivo del tema.

Acutalización de la tarifa del colectivo urbano

También se trató la solicitud de titular del colectivo urbano de pasajeros para aumentarl el valor de la tarifa de colectivos que actualmente cuesta 200 pesos luego del período de prueba de seis meses.

El nuevo valor del boleto se estipula en 500 pesos y se aprobó de manera unánime la renovación del convenio para continuar prestando el servicio al titular del colectivo.