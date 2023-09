Emotiva carta para Mariano Pastrana tras finalizar su última sesión de quimio

Francisca Pastrana publicó una emotiva carta para el adolecente de 15 años diagnosticado con leucemia en septiembre del 2022 y que tras estar bajo tratamiento e internado con altibajos en su salud finalmente finalizó su tratamieto de quimioterapia favorablemente.

La carte de Francisca Pastrana

Te escribimos esta carta para decirte que estamos muy orgullosos de ti por la forma en que has enfrentado esta enfermedad. Sabemos que no ha sido fácil, pero has demostrado una gran fuerza y coraje. Siempre tuvimos fe en que podrías superar este desafío y nos alegra mucho que lo hayas logrado.