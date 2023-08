Se abrieron los sobres de la licitación para la construcción del gasoducto de los Valles Calchaquíes

En esta línea subrayó: “Exigiremos e insistiremos a todos los candidatos a presidente con posibilidades ciertas, que garanticen que esta obra emblemática y otras ya licitadas, en construcción y las prometidas, se concreten” y no queden en “carteles de obra como ya sucedió cuando hubo cambios de gobierno”.Gustavo Sáenz señaló que, junto a los otros mandatarios del Norte Grande, continuará reclamando por una mirada federal que no postergue a la región, “defendiendo los intereses de nuestra gente, independientemente de las banderías políticas”.“Sería muy triste que quien resulte presidente vuelva a olvidarse y a dejarnos sin estas obras que son prioritarias”, dijo el Gobernador de Salta. Recalcó que para “que todos los argentinos tengamos las mismas oportunidades” hay que romper las históricas asimetrías entre el centro y el norte del país, “para que no haya argentinos de primera y argentinos de segunda”.

Se destacó el trabajo conjunto con la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Flavia Royón, y del ministro de Economía Sergio Massa, que posibilitaron esta obra con un presupuesto oficial cercano a los 26 mil millones no reembolsables.

Por su parte, el ministro Camacho detalló que en su primera etapa el Gasoducto abarcará las provincias de Salta y Tucumán con la instalación de 7 Estaciones Reguladoras de presión y posteriormente se prevé su ampliación hacia localidades de Catamarca.

“Es un gasoducto de gran envergadura que pone a dos regiones de Salta, más las de Tucumán, de cara al futuro y además habla de la integración del Norte Grande”, enfatizó el ministro.

Estuvieron presentes en el acto, los intendentes de tucumanos de Trancas, Roberto Moreno y de San Pedro de Colalao, Walter Mamaní; los intendentes de Animaná, Rolando Guaymás; de El Jardín, Carlos López, y de El Tala, Daniel Ponce; la secretaria de Planificación Laura Caballero, representantes de las empresas oferentes, entre otras autoridades.

Oportunidades

A la apertura de los sobres asistió el delegado comunal de San Pedro de Colalao, Walter Mamaní, quien indicó que “Estas son las obras que cambian la realidad de los vecinos; estamos muy agradecidos con el Gobierno de la Provincia de Salta por todo el trabajo que viene haciendo para que esta importante obra, este proyecto pueda avanzar. Hoy se dio un paso importante”.

Por su parte, el intendente de la ciudad tucumana de Trancas, Roberto Moreno, dijo que es un día histórico para los tucumanos puesto que San Pedro de Colalao es la segunda villa turística más importante de la vecina provincia.”Como vecinos, como tucumanos, le venimos a decir muchas gracias al gobernador Saénz por su gestión. Estamos agradecidos por su constancia, agradecido a Sergio Massa también, a nuestro ministro de Economía, por practicar el federalismo”.

Rolando Guaymás, intendente de Animaná, manifestó su alegría por las oportunidades que tendrán las familias vallistas con esta obra. Y tomando las palabras del Gobernador, aseguró que los intendentes van a trabajar firmemente para que el próximo gobierno nacional sea federal. “Trabajaremos firmemente en ese mensaje claro y conciso y que nos garanticen la obra realmente se lo haga”.

El Gasoducto

El gasoducto se extenderá por El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos, además de San Pedro de Colalao, en Tucumán. También tendrá un impacto positivo en los emprendimientos agroindustriales, comerciales y turísticos de la zona.

La longitud entre Salta y Tucumán será de 197 kilómetros.

El financiamiento nacional será de casi $26.000 millones, no reembolsables, y prevé la generación de alrededor de 500 empleos.