Día del gastronómico: por qué se celebra el 2 de agosto en Argentina

Efemérides

La fecha incluye a los trabajadores del sector como cocineros, mozos, chef, ayudantes, hoteleros, baristas, entre otros.

Cada 2 de agosto se celebra en la Argentina el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico, fecha en la que se constituyó la Federación Obrera Argentina de la Industria hotelera (Foaih), en 1948. Hoy en día este sindicato liderado por Luis Barrionuevo es conocido como la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

«Festejemos con satisfacción y orgullo de saber que seguimos el camino marcado hace décadas por aquellos que entendieron que la única manera de conquistar y defender nuestros derechos es con Unidad», expresó el sindicato mediante un comunicado.

La fundación de la actual UTHGRA fue un paso importante para los trabajadores gastronómicos y hoteleros que comenzaron a organizarse en sindicatos desde 1904 en distintos puntos del país. Así surgieron los primeros gremios de cocineros, mozos, mucamas, mozos, entre otros.

El paso para la unión comenzó en 1944, cuando los sindicatos creados por especialidad que formaban parte de una misma región se agruparon y dieron paso a gremios de mayor envergadura y con mayor alcance de actuación.

Festejemos con satisfacción y orgullo de saber que seguimos el camino marcado hace décadas por aquellos que entendieron que la única manera de conquistar y defender nuestros derechos es con Unidad. Con mucha fuerza y fe miramos al futuro.

Feliz día Compañeros #DiadelGastronomico pic.twitter.com/FdBTTMdj3L — UTHGRA Prensa (@UTHGRAPrensaOk) August 2, 2022

Día del Gastronómico: ¿por qué se festeja hoy?

Finalmente, el 2 de agosto de 1948 a través de la Resolución N° 49/49 de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación (actual Ministerio de Trabajo) se obtiene la personería gremial n°110 de la Foaih. Así, se agruparon a todos los sindicatos hoteleros y gastronómicos con más de 40 años de historia.

Pero la historia del actual sindicato no finalizó ahí sino que el 25 de agosto de 1955 la Foaih pasa a ser denominado como Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina (UTGRA) manteniendo la personería jurídica y a fines de los noventa pasó a ser conocido como UTHGRA incluyendo a la rama hotelera en su nombre.

Este día los trabajadores del rubro reciben un pago doble porque la jornada es considerada como un feriado nacional.

Durante las pandemia de coronavirus, el sector gastronómico no fue ajeno al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno de Alberto Fernández durante 2020. El sector adaptó sus servicios al delivery, el take away y a las aplicaciones de pedido de comida.

Aunque, según un informe de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), desde marzo de 2022 a mediados del 2021 más de 11.800 empresas cerraron sus negocios y 175.000 familias perdieron su puesto laboral.

Por otra parte, el sector hotelero sufrió una caída del 68% durante el 2020 en comparación al 2019 y en cuanto a la gastronomía fue del 44%. De todas maneras, este año se registró un aumento del 35,26% en el consumo, tomando en cuenta las tarjetas de crédito, según un informe de Prisma