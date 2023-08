El precio de la carne podría subir un 20%

Cada vez peor

La inclusión del maíz en los beneficios cambiarios para la exportación impacta en las cadenas avícola, porcina y vacuna que vienen con atrasos inflacionarios. El impacto en las góndolas llegaría la próxima semana.

La semana pasada la Secretaría de Agricultura formalizó el tipo de cambio especial para el maíz y la cebada cervecera que pasarán a tener un tipo de cambio a 340 pesos. Es una de las medidas económicas que fue anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, para lograr el fortalecimiento de las reservas del Banco Central.

En este contexto, las recientes medidas económicas implementadas por el Gobierno generaron una marcada preocupación en el sector agroindustrial que salió a advertir las consecuencias negativas de la medida.

El presidente de la Sociedad Rural Salteña, Joaquín Elizalde, expresó su descontento y preocupación respecto a las decisiones tomadas por las autoridades. Principalmente, ha manifestado que las medidas relacionadas con el dólar agro no son adecuadas para el sector y no contribuyen a solucionar los problemas de fondo.

En cuanto a la posible repercusión en la inflación, el titular de la Sociedad Rural dejó en claro que la medida del dólar agro se traducirá inevitablemente en un aumento de los precios. «Se va a trasladar a inflación. De hecho, en general la hacienda, tanto las tres carnes principales venían muy atrasadas en cuanto a inflación. Nunca se llegó a acompañar. Veníamos con un atraso del 40%. Así que ya de una semana a la otra es probable que se traslade entre un 15% y un 20% a través de esta medida», afirmó Joaquín Elizalde.

Desde el sector agropecuario aseguran que este anuncio va a perjudicar a producciones como la lechera, avícola, feedlot y porcina, entre otras, cuya dependencia con el maíz como insumo alimentario para los animales es fundamental, por eso advierten que se podrían aumentar sus costos de producción.

Elizalde puntualizó que la medida ha tenido un impacto negativo en los productores locales. «Es una medida en donde benefició a los exportadores, pero perjudicó mucho a los productores locales, sobre todo de pollo y cerdo. Así que me parece que son medidas que no son buenas, no lo tomamos bien,» declaró Elizalde.

Voz oficial

El ministro de la Producción de Salta, Martín de los Ríos, también se ha pronunciado sobre el tema. De los Ríos destacó la complejidad que generó la inclusión del maíz en las medidas del dólar agro, impactando negativamente en toda la cadena productiva de proteínas.

«El dólar agro que incluye al maíz generó una enorme complejidad y problema en todo lo que es proteínas. Porque al cambiar el número del maíz todo el consumo interno de la proteínas impacta fuertemente en todas las otras cadenas productivas como el huevo, pollo, chancho, feedlot. También tiene consecuencias negativas en otras cadenas de valor de nuestra Argentina,» señaló el ministro.

El funcionario provincial, en diálogo con El Tribuno, agregó su perspectiva sobre la necesidad de abordar las restricciones a las exportaciones en el sector ganadero, particularmente en lo que respecta a los productos destinados a China y tener en cuenta si eso va a repercutir en algo en los precios del mercado interno.

«Nosotros, como Salta, ahí tenemos un gran mercado que cada vez que abren o lo cierran vemos que no hay ningún resultado concreto en la mesa de los argentinos, perjudican a la producción de carnes en forma directa. Ahora está la hacienda que venía absolutamente retrasada intentando acomodarse y ojalá no vuelvan a este falso entendimiento de restringir exportaciones, quedar mal en el mundo, perder mercados, pero por sobre todo fallar a los compromisos con el gran mercado asiático. Eso no va a repercutir en los precios del mercado interno. Nunca ocurrió y ojalá no reediten esas políticas equivocadas que perjudican directamente a la producción», aseguró.

Para el titular de la cartera de Producción, el gran problema que tienen todos los sectores productivos es transversal a ellos, es el «descuajeringue» que hay con el desdoblamiento cambiario.

«Allí tenemos la mama del borrego de todas las cadenas de valor. El que hace legumbres, carne o cualquiera que genere masa exportable. Y aun para consumo interno, ahí tiene un enorme y complejo problema que nos excede como provincia, porque son cuestiones macroeconómicas que se deben resolver y permitirnos transitar hacia un país normal. Nosotros tenemos que seguir trabajando, que lo estamos haciendo. Gustavo (Sáenz) lidera el Norte Grande en generar desde la región mejores condiciones para agregar valor aquí en origen», expresó.

Qué es el dólar agro del Gobierno

El Gobierno nacional decidió aumentar a $ 340 el tipo de cambio diferencial para las exportaciones de economías regionales. El decreto publicado modifica la tercera edición del Programa de Incremento Exportador (Pie) que se lanzó a principios de abril, y el Gobierno destacó que lo hace «como una forma de mejorar los ingresos fiscales, afectados por la sequía».